Για ένα περιστατικό με έναν δισεκατομμυριούχο τουρίστα που μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος σε Κέντρο Υγείας γνωστού ελληνικού νησιού και σώθηκε από το ΕΣΥ μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για ένα «συγκλονιστικό δείγμα επιτυχίας του τι είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τι μπορεί να κάνει».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είπε: «Σε ένα πολύ γνωστό νησί του Αιγαίου, ένας ξένος, τουρίστας, δισεκατομμυριούχος, είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Πήγε στο Κέντρο Υγείας του νησιού πολυτραυματίας, με πάρα πολλά προβλήματα, οι γιατροί τον σταθεροποίησαν στο μέτρο του εφικτού και ξεκίνησε η διαδικασία της διακομιδής του.

Συνεργάτες του είπαν “έχει την καλύτερη ασφάλεια στον κόσμο, θα φέρουμε εμείς ιδιώτες γιατρούς και ιδιωτικό ελικόπτερο”. Είπαν εντάξει οι συγγενείς, ήρθε το ιδιωτικό ελικόπτερο χθες το μεσημέρι, από τεράστια ασφαλιστική εταιρεία του εξωτερικού, με δύο εξειδικευμένους γιατρούς, τον είδαν και είπαν “εμείς δεν τον μεταφέρουμε, θα πεθάνει στον δρόμο” και αρνήθηκαν να τον παραλάβουν.

Αφού έφυγε το ιδιωτικό ελικόπτερο, η οικογένεια είπε “σας παρακαλούμε, πρέπει να τον μεταφέρετε εσείς”. Στείλαμε το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ, το ιπτάμενο ασθενοφόρο, οι δύο γιατροί του Κέντρου Υγείας συνόδευσαν τον ασθενή σε ημιθανή κατάσταση, τον έφεραν ζωντανό στην Αθήνα, μπήκε σε δημόσιο νοσοκομείο, εγχειρίστηκε χθες το βράδυ, είναι τώρα σε ΜΕΘ σταθεροποιημένος. Εύχομαι να ζήσει ο άνθρωπος, γιατί είναι βαρύς ο τραυματισμός.

Μίλησα με τον γιο του από το Λονδίνο και μου είπε “πραγματικά έχουμε μείνει εντυπωσιασμένοι, αυτά που κάνατε ήταν συγκλονιστικά, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε“. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες της γης, το έκανε το ΕΣΥ».