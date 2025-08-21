Ένα αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Νέα Έφεσο Πιερίας, όπου δύο αδέσποτα σκυλιά εντοπίστηκαν νεκρά, φέροντας ενδείξεις δηλητηρίασης από φόλες. Ένας τρίτος σκύλος, εμφανώς καταβεβλημένος, μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνιατρική κλινική για περίθαλψη, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Τα τρία σκυλιά, στειρωμένα και υγιή, είχαν πρόσφατα επανενταχθεί από το κυνοκομείο Λιτοχώρου και δέχονταν καθημερινή φροντίδα από φιλόζωους της περιοχής. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και οργή, καθώς αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στο διαρκές πρόβλημα της κακοποίησης αδέσποτων ζώων στη χώρα.

Τα νεκρά ζώα έχουν σταλεί για νεκροψία, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα αίτια θανάτου, ενώ φιλοζωική οργάνωση της περιοχής απευθύνει έκκληση για επείγουσα φιλοξενία ή υιοθεσία του τρίτου σκύλου, που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

«Πείτε μας τι πρέπει να γίνει; Να μείνει εκεί που σκότωσαν σήμερα τους φίλους του να περιμένει το θάνατο ή να κλειστεί στο κυνοκομείο να λιώνει σε ένα κλουβί;», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Δράση Εθελοντών Δίου-Ολύμπου «ο Περίτας», από την οποία και έγινε γνωστό το τραγικό περιστατικό.

«Κοινοποιήστε να τον σώσουμε είναι τεράστια ανάγκη. Μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες περιοχές. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται ας καλέσει: 6945163071, 6944261769», συμπληρώνεται στην ανάρτηση.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Φιλοζωικής

«Ενημερωθήκαμε νωρίτερα σήμερα για δύο νεκρά σκυλιά στη Νέα Έφεσο Πιερίας με συμπτώματα δηλητηρίασης… Ένα επέζησε, μεταφέρεται στον κτηνίατρο και επείγει φιλοξενία/υιοθεσία.

Πρόκειται για μια παρέα τριών σκύλων, οι δύο εκ των οποίων πρόσφατα είχαν επανενταχθεί από το κυνοκομειο Λιτοχώρου.

Τρία σκυλιά, στειρωμένα, υγιή, με καθημερινή φροντίδα, έπρεπε να πληρώσουν με το χειρότερο τρόπο το γεγονός ότι γεννήθηκαν στη χώρα της φρίκης.

Τρία ζώα που, όπως και τα περισσότερα αδέσποτα της χώρας μας, στοχοποιούνται όπου σταθούν και όπου βρεθούν και παλεύουν καθημερινά να επιβιώσουν σε ένα στίβο μίσους και απερίγραπτης κακίας.

Έρχονται με τόση λαχτάρα και προσμονή να κλέψουν ένα χάδι, μια μπουκιά φαΐ, και εσύ τους τάισες θάνατο. Άραγε έλυσες τώρα το πρόβλημα σου; Νιώθεις καλύτερος άνθρωπος; Θα κοιμηθείς με τη συνείδηση σου καθαρή το βράδυ;

Έχουμε στερέψει από λόγια… τα ζώα έχουν μεταφερθεί για νεκροψία. Ο Μάρκος, ο μόνος επιζών, δεν ξέρουμε αν έφαγε ή όχι κάτι, φαίνεται καταβεβλημένος, δεν έχει όρεξη, δεν τρώει, δε σηκωνεται.

Πείτε μας τι πρέπει να γίνει; Να μείνει εκεί που σκότωσαν σήμερα τους φίλους του να περιμένει το θάνατο ή να κλειστεί στο κυνοκομείο να λιώνει σε ένα κλουβί;

Ο Μάρκος είναι ένας ήρεμος, αγαθός, φιλικός σκυλάκος 9-10 ετών. Θα ανοίξει ένα σπίτι, μια καρδιά για αυτή την ψυχή; Ένα πλάσμα που σε κάθε σενάριο είναι καταδικασμένο, εκτός αν βρεθεί άνθρωπος να τον πάρει κοντά του…

Κοινοποιήστε να τον σώσουμε είναι τεράστια ανάγκη. Μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες περιοχές. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται ας καλέσει: 6945163071, 6944261769.

*Rip ψυχουλες… τρέξτε πια ξέγνοιαστες και χαρούμενες… αυτός ο κόσμος ήταν πολύ άδικος απέναντι σας.

**Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες σχετικά με το περιστατικό, παρακαλούμε εάν κάποιος γνωρίζει κάτι ή έχει δει κάτι ύποπτο, ας επικοινωνήσει μαζί μας και να είναι σίγουρος ότι θα τηρηθεί ανωνυμία και εμπιστευτικότητα».