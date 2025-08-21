Το δρόμο της Δικαιοσύνης ακολουθεί η υπόθεση των επαναλαμβανόμενων βανδαλισμών στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου – Λυκείου Ιτέας, με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής να σχηματίζει βαριά δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ανήλικων φερόμενων ως δραστών.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Τα συγκεκριμένα άτομα, ηλικίας 16 με 17 ετών, έχουν συλληφθεί με την κατηγορία επιπλέον και των διακεκριμένων κλοπών και έχουν οδηγηθεί ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, ζητώντας προθεσμία να απολογηθούν. Ο ένας εξ αυτών νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο για λόγους υγείας.

Οι ζημιές που φέρεται να έχουν προκαλέσει στο χώρο κυρίως του Γυμνασίου, ξεπερνά τα 50.000 ευρώ, καθώς λείπουν υπολογιστές, καθιστώντας το χώρο ανέτοιμο να υποδεχτεί τους μαθητές του για τη νέα σχολική χρονιά.

Για αυτό και ο δήμος Δελφών ενημέρωσε ότι άμεσα θα ξεκινήσει ο καθαρισμός του χώρου (αφού πλέον ολοκληρώθηκε η εξέταση όλων των στοιχείων από τους αστυνομικούς) και η αποκατάσταση των φθορών «ώστε η σχολική κοινότητα να ξεκινήσει απρόσκοπτα τη νέα σχολική χρονιά», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Το μεσημέρι της Πέμπτης θα δικαστούν στο πλαίσιο του αυτόφωρου και οι γονείς των συλληφθέντων, συνολικά πέντε άτομα, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.