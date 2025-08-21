1,5 δισ. είναι τα χρήματα τα οποία είναι εξασφαλισμένα και αποτελούν την οικονομική βάση των ανακοινώσεων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, διαβεβαίωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές στο Πρώτο» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.

«Αυτό είναι το ποσό που έχει εξασφαλιστεί με βάση την καλή πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού αλλά και την καλή πορεία μείωσης της φοροδιαφυγής. Γιατί, θυμίζω ότι τα χρήματα αυτά δεν προήλθαν μόνο εξαιτίας της καλής πορείας εκτέλεσης ή μόνο λόγω της ρήτρας διαφυγής που εξασφαλίσαμε με μια καλή διαπραγμάτευση που έγινε από τον Υπουργό, τον κύριο Πιερρακάκη, τους προηγούμενους μήνες, εξασφαλίστηκε και μέσω της μείωσης του περαιτέρω περιορισμού της φοροδιαφυγής, μέσω της διασύνδεσης των POS, των ελέγχων που γίνονται, τώρα ειδικά μέσα στο καλοκαίρι στα νησιά και όχι μόνο, της συμβολής των ίδιων των πολιτών με ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες που έκαναν στην πλατφόρμα καταγγελίας πολιτών της ΑΑΔΕ.

Επομένως, αυτά τα χρήματα είναι και τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν σε μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα, όχι συντεχνιακής λογικής. Δεν ερχόμαστε να δώσουμε χρήματα σε εκείνους που φωνάζουν περισσότερο, για να το πω όσο γίνεται πιο λαϊκά, για να το καταλάβει ο κόσμος. Πάμε να δώσουμε μόνιμου χαρακτήρα μειώσεις φόρων και ελάφρυνση βαρών σε εκείνες τις ομάδες, τις κοινωνικές και τις οικονομικές, που σηκώνουν και το μεγαλύτερο βάρος των μνημονίων των προηγούμενων ετών, αλλά και της ανάκαμψης που έχει καταφέρει η ελληνική οικονομία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη μεσαία τάξη εστιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, επισήμανε ο κ. Τσάπαλος, καθώς, είπε «αυτή είναι κατά βάση η κοινωνική ομάδα που σήκωσε και σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος και η οποία περιμένει τους κόπους όλων αυτών των ετών να τους βλέπει να μετατρέπονται και σε περαιτέρω ελαφρύνσεις στις τσέπες τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν προβλέψεις και για υπόλοιπες κοινωνικές οικονομικές ομάδες, πέραν του εύρους της μεσαίας τάξης».

Αναφερόμενος στα σενάρια που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, σημείωσε πως ένα από τα επικρατέστερα είναι να αλλάξουν οι κλίμακες άμεσης φορολόγησης.

«Αν αλλάξουν οι κλίμακες, και λέω αν γιατί μιλάμε ακόμα σε επίπεδο σεναρίων, όλα καταλήγουν λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του πρωθυπουργού, τότε πρακτικά ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας θα δει σίγουρα φορολογική ελάφρυνση.

Ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, κάθε μήνα παρακρατείται από τον μισθό του ένα ποσό το οποίο πηγαίνει στην ΑΑΔΕ και στη συνέχεια γίνεται η υποβολή της φορολογικής δήλωσης, η εκκαθάριση και αν βγει πιστωτικό του επιστρέφονται χρήματα, αν βγει χρεωστικό πληρώνει κάτι παραπάνω. Εάν μειωθούν, εάν αναπροσαρμοστούν οι φορολογικές κλίμακες, τότε αυτομάτως οι άνθρωποι αυτοί θα δουν κάθε μήνα αύξηση εισοδήματος γιατί θα μειωθεί η παρακράτηση στην ουσία που πληρώνουν κάθε μήνα αυτοί οι άνθρωποι. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό, εφόσον, ξαναλέω, καταλήξει το οικονομικό επιτελείο σε αυτή τη συνταγή για μια μόνιμη μηνιαία αύξηση εισοδήματος σε όλες αυτές τις ομάδες» περιέγραψε ο κ. Τσάπαλος.