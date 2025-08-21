Ο Παναθηναϊκός-έχοντας ήδη από την προηγούμενη φάση μετακομίσει από το Champions League- και ο ΠΑΟΚ, μαζί με άλλες 22 ομάδες, κάνουν (21/8) το πρώτο από τα δύο τελευταία βήματα που απαιτούνται, για να βρεθούν στην league Phase του Europa League.

Οι «Πράσινοι» υποδέχονται (21:00) την Σαμσουνσπόρ, ενώ λίγο αργόρερα (21:45) ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Ριέκα στην Κροατία.

Οι ομάδες που θα αποκλειστούν από τα playoffs, θα «μεταφερθούν» στη League Phase του Conference League.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Europa League :

19:30 Μίντιλαντ (Δανία) – Κουόπιο (Φινλανδία)

20:00 Μάλμε (Σουηδία) – Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία)

20:00 Μπραν (Νορβηγία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)

21:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)

21:00 Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

21:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) – Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)

21:00 Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Ουτρέχτη (Ολλανδία)

21:15 Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)

21:30 Λεχ Πόζναν (Πολωνία) – Γκενκ (Βέλγιο)

21:45 Αμπερντίν (Σκωτία) – Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία)

21:45 Ριέκα (Κροατία) – ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

22:00 Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Μπράγκα (Πορτογαλία)

πηγή: ΑΠΕ