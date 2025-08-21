Με περιορισμένες διακυμάνσεις κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιων μεταβολών στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00 διαμορφώνεται στις 2.099,90 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,13%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 19,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,09%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+1,29%), της Alpha Bank (+0,59%) και της Τιτάν (+0,53%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,13%), της Aegean Airlines (-0,96%), της ΕΥΔΑΠ (-0,83%) και της Jumbo (-0,82%).

Ανοδικά κινούνται 56 μετοχές, 34 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+15,38%) και Προοδευτική (+12,40%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Έλτον Χημικά (-2,88%) και Ακρίτας (-2,56%).

Πηγή: ΑΠΕ