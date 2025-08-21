Η Περιφέρεια Αττικής δρομολόγησε έργα ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ για την ενίσχυση της προσβασιμότητας σε κτίρια της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με την απόφαση ένταξης της σχετικής Πράξης στον άξονα «Υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης» του ΠΕΠ Αττική 2021-2027, που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο κ. Χαρδαλιάς, σε δηλώσεις του, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη δράση, η οποία θα καταστήσει τους χώρους του ΕΜΠ ανοιχτούς και φιλόξενους για όλους, σημειώνοντας ότι «Οι παρεμβάσεις δεν αφορούν μόνο κτήρια και υποδομές, αλλά κυρίως ανθρώπινες ζωές. Γιατί η προσβασιμότητα δεν είναι τεχνικός όρος· είναι δικαίωμα. Και η ενίσχυση της προσβασιμότητας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αττικής αποτελεί βασικό καθήκον μας προς το άξιο επιστημονικό προσωπικό που θα διαμορφώσει το μέλλον της πατρίδας μας».

Υπενθύμισε τις προεκλογικές δεσμεύσεις ότι «η Αττική δεν θα αφήνει κανέναν πίσω και ότι θα γίνεται κάθε μέρα πιο ανθρώπινη, πιο λειτουργική, πιο συμπεριληπτική», επισημαίνοντας πως «Η σημερινή απόφαση είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Το ΕΜΠ είναι ένας φάρος γνώσης, ιστορίας και δημιουργίας, που έχει υπηρετήσει την πατρίδα μας για δεκαετίες. Και οι πύλες του πρέπει να είναι ανοιχτές σε κάθε νέο και νέα, σε κάθε ερευνητή, σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από το αν κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, χρησιμοποιεί μπαστούνι ή έχει οποιαδήποτε άλλη ανάγκη. Γιατί η πραγματική αριστεία γεννιέται μόνο εκεί όπου υπάρχει ισότητα».

Ο περιφερειάρχης τόνισε πως «Το όραμά μας για την Αττική είναι ξεκάθαρο: έργα για όλους, όχι για λίγους. Δεν επενδύουμε απλώς σε δομές· επενδύουμε σε αξιοπρέπεια, σε ίσες ευκαιρίες, σε μια κοινωνία που αγκαλιάζει κάθε πολίτη της. Στηρίζουμε τα πανεπιστήμιά μας γιατί εκεί χτυπά η καρδιά του αύριο. Και φροντίζουμε ώστε αυτό το αύριο να είναι ανοιχτό, φωτεινό και χωρίς εμπόδια.

Η ισότιμη πρόσβαση δεν είναι ένα σύνθημα που απλώς επαναλαμβάνουμε. Είναι πράξη. Είναι τρόπος ζωής. Είναι το χαμόγελο ενός φοιτητή που για πρώτη φορά μπορεί να κινηθεί χωρίς δυσκολία στον χώρο του πανεπιστημίου του. Είναι η ανακούφιση μιας οικογένειας που ξέρει ότι το παιδί της μπορεί να σπουδάσει χωρίς εμπόδια».

Ολοκλήρωσε με τη διαβεβαίωση πως «Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα. Για μια Περιφέρεια που δεν αφήνει κανέναν απ’ έξω. Για μια Περιφέρεια που φροντίζει, που νοιάζεται, που ανοίγει δρόμους — κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αυτή είναι η Αττική μας. Αυτή είναι η δέσμευσή μας».