Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζαίικα Αχαΐας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή 6 οχημάτων.

Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.