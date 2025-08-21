Μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, που υποστηρίζεται από το ρωσικό κράτος και προβάλλεται ως μια εναλλακτική του WhatsApp, οι επικριτές της οποίας προειδοποιούν ότι ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς παρακολούθησης, θα πρέπει, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ρωσικής κυβέρνησης, να είναι προεγκατεστημένη σε όλα τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ από τον επόμενο μήνα.

Η απόφαση για την προώθηση της δημοτικότητας της MAX, της νέας ελεγχόμενης από το κράτος εφαρμογής μηνυμάτων, ελήφθη αφού η Ρωσία περιόρισε μερικές κλήσεις στο WhatsApp, που ανήκει στη Meta Platforms META.O, και στο Telegram, κατηγορώντας αυτές τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι δεν μοιράζονται πληροφορίες με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου σε υποθέσεις απάτης και τρομοκρατίας.

Η κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει έναν μεγαλύτερο ρόλο στο χώρο του Ίντερνετ, ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της ότι η MAX, η οποία θα συνδέεται με κυβερνητικές υπηρεσίες, θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εφαρμογών οι οποίες θα είναι υποχρεωτικά προεγκατεστημένες σε όλα τα «gadgets», περιλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων και των τάμπλετ, που θα πωλούνται στη Ρωσία από την 1η Σεπτεμβρίου.

Από την ίδια ημερομηνία θα είναι επίσης υποχρεωτικό το εγχώριο ρωσικό κατάστημα εφαρμογών RuStore, που είναι αυτή τη στιγμή προεγκατεστημένο σε όλες τις συσκευές Android, να προεγκαθίσταται και σε όλες τις συσκευές Apple, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Εξάλλου, μια ιντερνετική εφαρμογή ρωσόφωνης τηλεόρασης με την ονομασία LIME HD TV, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν δωρεάν τα κανάλια της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, θα είναι προεγκατεστημένη σε όλες τις «έξυπνες» τηλεοπτικές συσκευές (smart TVs) που θα πωλούνται στη Ρωσία από την 1η Ιανουαρίου της ερχόμενης χρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ