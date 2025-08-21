Η κυβέρνηση προχωρά το επόμενο διάστημα στη διαγραφή από τα επίσημα μητρώα των ΜΚΟ που εμποδίζουν την κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό. Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία αναμένεται από τον αρμόδιο υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη.

Με τη διαγραφή τους, δεν θα έχουν πρόσβαση σε δομές μεταναστών εκείνες οι ΜΚΟ που διακονούν θέσεις κατά της προοπτικής του επαναπατρισμού, προσφεύγουν κατά αποφάσεων που προβλέπουν διοικητικές κρατήσεις και αναστολή ασύλου ή δαπανούν ποσά για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους τα έλαβαν, σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή».

Παράλληλα, το υπουργείο ξεκινά διαχειριστικό έλεγχο για να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά, καθώς θα υπάρξουν έκτακτοι έλεγχοι σε ΜΚΟ που βρίσκονται στο μητρώο του υπουργείου και συμμετέχουν σε προγράμματα, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο τα χρήματα που λαμβάνουν αξιοποιούνται για τους σκοπούς που τα λαμβάνουν.

Γιατί μπορεί μια ΜΚΟ να διαγράφεται

Ειδικότερα, οι λόγοι για τους οποίους μπορεί μια ΜΚΟ να διαγράφεται από εδώ και στο εξής από τα επίσημα μητρώα είναι οι εξής, αναφέρει το ρεπορτάζ της «Καθημερινής»:

Εάν διακινεί στους μετανάστες θέσεις κατά της επίσημης μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, που προβλέπει οικειοθελή αποχώρηση και επαναπατρισμό.

Εάν κινηθεί νομικά κατά αποφάσεων που προβλέπουν διοικητικές κρατήσεις και αναστολή ασύλου. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο το υπουργείο να λέει πως ένας μετανάστης δεν δικαιούται άσυλο και η ΜΚΟ να προσπαθεί να προσβάλει την απόφαση στο δικαστήριο.

Εάν αποδειχθεί πως τα χρήματα τα οποία λαμβάνει δεν αξιοποιούνται για τους σκοπούς που τα λαμβάνει.

Σημειώνεται πως με τον νόμο του 2020, όταν ξεκίνησε το μητρώο ΜΚΟ, πρόσβαση στις δομές έχουν μόνο όσες είχαν περαστεί στα επίσημα μητρώα, που σήμερα είναι σχεδόν 100. Συνεπώς, η αποβολή μιας οργάνωσης σημαίνει πως πλέον «απομονώνεται» και έτσι θα περιορίζεται δραστικά η επιρροή της. Η ιστορία του μητρώου των ΜΚΟ ξεκίνησε επί θητείας Νότη Μηταράκη, όταν ο τότε υπουργός επέλεξε να προχωρήσει στη δημιουργία του με την υπουργική απόφαση 3063/20, θέτοντας τις πρώτες προϋποθέσεις για το πώς αυτές θα λειτουργούν.

Στην πορεία, ωστόσο, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ΜΚΟ που έχουν ενταχθεί στο μητρώο να στρέφονται κατά αποφάσεων της ελληνικής πολιτείας είτε να αντιστρατεύονται τη μεταναστευτική πολιτική. Η σημερινή ηγεσία κατέγραψε την εξής εντεινόμενη αντιθεσμική συμπεριφορά από κάποιες ΜΚΟ. Ενώ υπάρχει επίσημη ενημέρωση της πολιτείας προς παράνομους μετανάστες να αποχωρήσουν οικειοθελώς ή να συνεργαστούν και να επαναπατριστούν, προσέρχονται στις δομές ΜΚΟ που έχουν επίσημη πρόσβαση και τους προτρέπουν στο… ακριβώς αντίθετο. Η διαγραφή αυτών των ΜΚΟ θα τερματίσει την πρόσβασή τους στις δομές και συνεπώς αυτά τα φαινόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, στις αρχές Σεπτεμβρίου ο κ. Πλεύρης προτίθεται να συστήσει ομάδα που θα επεξεργαστεί την αλλαγή των προϋποθέσεων ένταξης και παραμονής στο μητρώο ΜΚΟ του υπουργείου, με σκοπό οι ΜΚΟ, που όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές «στην πλειονότητά τους κάνουν καλή δουλειά», να συνεχίσουν να επιτελούν το ανθρωπιστικό έργο και οι υπόλοιπες να διαγραφούν.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες –κάτι που επιτάχυνε την κυβερνητική πρωτοβουλία– υπήρξε και η παράλληλη ενέργεια δύο ΜΚΟ που στράφηκαν κατά αποφάσεων αναστολής εξέτασης ασύλου για μετανάστες από τη Λιβύη.