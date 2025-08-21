Χρονικό περιορισμό στις ομιλίες των βουλευτών ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή ενός «κόφτη» όσον αφορά τον χρόνο των βουλευτών στο μικρόφωνο.

Όπως τόνισε, το μέτρο θα αφορά όλους, από τον πρωθυπουργό μέχρι και τον τελευταίο βουλευτή.

Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, ο Νικήτας Κακλαμάνης επανέλαβε ότι δεν είναι δυνατόν να ξεκινά η διαδικασία της Βουλής το πρωί και να τελειώνει αργά το βράδυ με ψηφοφορία. «Έρχεται “κόφτης” στο μικρόφωνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι «αυτό θα αφορά από τον πρωθυπουργό έως τον τελευταίο βουλευτή».

Ο κ. Κακλαμάνης είχε εξαγγείλει ήδη την αναπροσαρμογή του χρόνου ομιλίας στη Βουλή, λέγοντας πως «δεν μπορεί κανείς να μιλάει ατελείωτα». Μάλιστα, μιλώντας στο Action24, είχε δηλώσει πως θα χτυπάει το κουδουνάκι του προεδρείου 5 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου και μετά το πέρας του θα κλείνει το μικρόφωνο και το κύκλωμα της τηλεόρασης.

Όσον αφορά την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε «νομίζω ότι θα είναι πιο πρόσφορο η έναρξη να γίνει μετά τη ΔΕΘ» εξηγώντας ότι «ο κίνδυνος της παραγραφής σύμφωνα με τους συνταγματολόγους αφορά ό,τι έγινε πριν 1/1/2020. Αν η εξεταστική βρει ότι κάποιος υπουργός έχει κάνει μετά την ημερομηνία αυτή, τότε δεν υπάρχει θέμα παραγραφής».

Αφού είπε, δε, πως «με χαρά άκουσα να λέει ο κ. Φάμελλος ότι τυπικά τηρήθηκε η διαδικασία (σ.σ. στην ψηφοφορία για την εξεταστική)» πρόσθεσε πως «αν θέσει θέμα ακυρότητας ας δούμε το σκεπτικό, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, θα γνωμοδοτήσει το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής».

Κατήγγειλε, τέλος, για «φαρισαϊσμό» τα κόμματα της αντιπολίτευσης επισημαίνοντας ότι καταγγέλλουν «βιομηχανία επιστολικής ψήφου ενώ υπήρχαν 48 επιστολικές ψήφοι από την αντιπολίτευση από όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ και Πλεύση, και 68 από τη ΝΔ. Την επόμενη ημέρα έγινε ονομαστική ψηφοφορία για νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με 151 επιστολικές ψήφους, 73 από τη ΝΔ και 78 από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης».