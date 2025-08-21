Η Εθνική Τράπεζα, σε στρατηγική συνεργασία με τον τεχνολογικό Όμιλο Qualco, αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά ακινήτων με τη δημιουργία του Uniko, μίας νέας προσέγγισης στην αγοραπωλησία ακινήτων στην Ελλάδα. Μέσω μιας ψηφιακής end-to-end πλατφόρμας ακινήτων και υπηρεσιών real estate, το Uniko συνδυάζει τραπεζική αξιοπιστία με τεχνολογική υπεροχή, προσφέροντας μια πλήρως καθοδηγούμενη, ασφαλή και απλοποιημένη εμπειρία στον ενδιαφερόμενο αγοραστή και πωλητή.

Για πρώτη φορά, όλες οι υπηρεσίες γύρω από την αγορά και πώληση ακινήτων συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον. Από την αναζήτηση και αξιολόγηση του ακινήτου, μέχρι τη χρηματοδότηση και την υπογραφή των συμβολαίων, το Uniko δημιουργεί ένα νέο και ασφαλές περιβάλλον.

Uniko: ο πρώτος ψηφιακός μεσίτης ακινήτων στην Ελλάδα

Το Uniko είναι η απάντηση της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου Qualco στις νέες απαιτήσεις των πολιτών για διαφάνεια, ταχύτητα και αμεσότητα σε μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής τους: την πώληση ή την αγορά ακινήτου .

Το Uniko λειτουργεί ως ένας ψηφιακός μεσίτης νέας γενιάς συντονίζοντας όλα τα βήματα της αγοραπωλησίας από την αρχή έως το τέλος, από την εύρεση δηλαδή του ακινήτου έως και την υπογραφή του συμβολαίου. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του ένα πλήρως καθοδηγούμενο περιβάλλον και εξειδικευμένους συμβούλους σε κάθε τομέα που καλύπτουν κάθε ανάγκη που προκύπτει κατα τη διαδικασία αγοραπωλησίας.

Η πλατφόρμα διασφαλίζει ότι η διαδικασία αγοράς ή πώλησης ακινήτου με το Uniko δεν είναι απλώς αποτελεσματική, αλλά και ανθρώπινη, με έμφαση στην καθοδήγηση, την κατανόηση και την εξατομίκευση των υπηρεσιών από τους εξειδικευμένους συμβούλους που διαθέτει.

Η αξιοπιστία της Εθνικής Τράπεζας πίσω από τα πιστοποιημένα ακίνητα του Uniko

Το Uniko, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, προσφέρει μια ιδιαίτερα καινοτόμα υπηρεσία,δίνοντας τη δυνατότητα σε πωλητές και συνεργάτες να πιστοποιήσουν τα ακίνητα τους, προσδίδοντας αξιοπιστία και ξεχωρίζοντας έτσι στην αγορά του real estate.

Ένα πιστοποιημένο ακίνητο στο Uniko έχει ελεγχθεί τεχνικά και νομικά από την ΕΤΕ, σηματοδοτώντας έτσι πως είναι εύκολα μεταβιβάσιμο στο νέο ιδιοκτήτη και εγκεκριμένο για χρηματοδότηση από την τράπεζα. Έτσι οι πωλητές επισπεύδουν την πώληση του ακινήτου τους και οι αγοραστές, αντίστοιχα, νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά για το ακίνητο του ενδιαφέροντός τους, επιταχύνοντας πιθανή χρηματοδότηση.

Tο Uniko συνώνυμο της ασφάλειας και της διαφάνειας

Από την αναζήτηση έως την υπογραφή των συμβολαίων, κάθε βήμα πραγματοποιείται ψηφιακά, με πλήρη καθοδήγηση από προσωπικό σύμβουλο σε κάθε στάδιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου. Όλες οι υπηρεσίες του Uniko προσφέρονται με απόλυτη διαφάνεια, χωρίς ψιλά γράμματα ή ασαφείς όρους.

Η ενεργή εμπλοκή της Εθνικής Τράπεζας λειτουργεί ως θεσμική «ασπίδα» για τον χρήστη, σε μια αγορά που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από καθυστερήσεις και έλλειψη σαφήνειας, καθώς αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας για πολλές από τις υπηρεσίες του Uniko, όπως την εκτίμηση ενός ακινήτου, τον νομικό του έλεγχο ή πιθανή χρηματοδότηση στον ενδιαφερόμενο.

Ένα άλμα προς την ψηφιοποίηση του real estate

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό τεχνολογικών λύσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα, ο Όμιλος Qualco συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Uniko. Η τεχνολογική υπεροχή της πλατφόρμας είναι αποτέλεσμα τόσο αυτής της συνεργασίας, όσο και της αξιοποίησης προηγμένων εργαλείων και μεθοδολογιών, καθιστώντας την ιδιαίτερα ευέλικτη και λειτουργική για τους χρήστες.

Το Uniko αυτοματοποιεί επίσης τις διαδικασίες και προσφέρει στους χρήστες ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την πρόοδο των συναλλαγών τους. Παράλληλα, τα προηγμένα εργαλεία ανάλυσης και τα εξατομικευμένα dashboards παρέχουν άμεση εικόνα της αγοράς, τόσο στους αγοραστές, όσο και στους πωλητές, διευκολύνοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Uniko: το μέλλον της αγοράς ακινήτων