Η Ρωσία εξαπέλυσε 574 drones και 40 πυραύλους κατά της Ουκρανίας σε μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις εδώ και εβδομάδες, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση με drone και πύραυλο στη δυτική πόλη του Λβιβ, ενώ 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση στη νοτιοδυτική περιοχή της Τρανσκαρπαθίας.

Αποκαλυπτικός είναι ο χάρτης του monitorwarr που δείχνει τις εκτιμώμενες «διαδρομές» των drones (με κίτρινο) και των πυραύλων (με κόκκινο):

Russia launched 574 strike drones and 40 missiles against Ukraine – a map outlining their estimated flight paths. pic.twitter.com/oE01oA6ONg — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) August 21, 2025

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ηγείται διπλωματικών κινήσεων για να σταματήσει ο πόλεμος, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, δήλωσε ότι οι επιθέσεις υπογράμμισαν γιατί οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου είναι «τόσο κρίσιμες».

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας «σε ουδέτερη Ευρώπη» – στην Ελβετία ή την Αυστρία – και ότι δεν είναι αντίθετος ούτε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ζελένσκι δήλωσε την προθυμία του να συναντήσει τον Πούτιν σε «οποιαδήποτε μορφή», αν και απέρριψε την ιδέα να τον συναντήσει στη Βουδαπέστη, η οποία, όπως είπε, «δεν είναι εύκολη σήμερα».

Η προοπτική άμεσων συνομιλιών προέκυψε μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα και τη συνέχεια της υποδοχής του Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρχικά πρότεινε τριμερείς συνομιλίες με τη συμμετοχή του ίδιου, του Πούτιν και του Ζελένσκι, αλλά στη συνέχεια ανέφερε ότι ενδέχεται να μην συμμετάσχει: «Τώρα πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να συναντηθούν χωρίς εμένα… Αν χρειαστεί, θα πάω».

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία μέτρησε συνολικά 614 drones και άλλους πυραύλους (574 drones και 40 πυραύλους) που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης και δήλωσε ότι απέκρουσε 577 (546 drones και 31 πυραύλους). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από τον Ιούλιο, σημειώνει το βρετανικό BBC.

Κι ενώ οι ρωσικές επιθέσεις τείνουν να επικεντρώνονται στις ανατολικές περιοχές κοντά στις γραμμές του μετώπου, οι τελευταίες επιθέσεις έπληξαν και τις δυτικές περιοχές. Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι μεταξύ των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν υπερηχητικοί, βαλλιστικοί και πύραυλοι κρουζ.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι πολλές από τις επιθέσεις προήλθαν από τη δυτική Ρωσία, καθώς και από τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ ένας πύραυλος προήλθε από την Κριμαία, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Στη Λβιβ, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε περισσότερα από 20 κτίρια, μεταξύ των οποίων κατοικίες και ένας παιδικός σταθμός.

Άλλα 15 άτομα τραυματίστηκαν όταν πύραυλοι κρουζ χτύπησαν μια αμερικανική εταιρεία ηλεκτρονικών στην απομακρυσμένη νοτιοδυτική πόλη Μουκάτσεβο στην Τρανσκαρπαθία, όχι μακριά από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

«Ένας από τους πυραύλους χτύπησε έναν μεγάλο αμερικανικό κατασκευαστή ηλεκτρονικών στην πιο δυτική περιοχή μας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και θύματα», έγραψε ο Σιμπίχα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη. Το εργοστάσιο παράγει καφετιέρες και άλλα οικιακά είδη, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, ο Ζελένσκι είπε ότι δεν υπήρχε ακόμη κανένα σημάδι από τη Μόσχα ότι «πραγματικά σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις» για να τερματίσουν τον πόλεμο.

Επίσης, κατέστησε σαφές ότι δεν είναι ενθουσιασμένος με την ιδέα της Βουδαπέστης ως τόπου διεξαγωγής πιθανών συνομιλιών την Πέμπτη, αναφέροντας τους ισχυρούς δεσμούς του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν με τη Μόσχα: «Δεν λέω ότι η πολιτική του Όρμπαν ήταν εναντίον της Ουκρανίας, αλλά ήταν εναντίον της υποστήριξης της Ουκρανίας».

Ο Ουκρανός ηγέτης είπε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στο νότιο μέτωπο στην περιοχή Ζαπορίζια, μία από τις τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας που η Ρωσία διεκδικεί πλέον ως δική της.