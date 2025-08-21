Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 επιστρέφει στις οθόνες με νέα δυναμική, ενώ το φρέσκο τρέιλερ της εκπομπής παρουσιάστηκε το πρωί της Πέμπτης 21 Αυγούστου στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα».

Ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη παραμένουν σταθερά μέλη της ομάδας, ενώ στο σχήμα της εκπομπής προστίθενται η Δέσποινα Καμπούρη, ο Πάνος Κατσαρίδης και η Γιώτα Κηπουρού.

«Ερχόμαστε… Το Πρωινό… Ένα και καλό», ακούγεται να λέει ο Γιώργος Λιάγκας στο τρέιλερ της εκπομπής, το οποίο ενθουσίασε την Κατερίνα Καραβάτου.

Η εκπομπή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου

Δείτε στιγμές από τη φωτογράφιση του Γιώργου Λιάγκα για την εκπομπή του «Το Πρωινό»: