Το 2025 αναμένεται να είναι μια από τις χειρότερες χρονιές για την Tesla, με τους υποστηρικτές της να εκλιπαρούν τον Έλον Μασκ να αφήσει την πολιτική του καριέρα και να ασχοληθεί με τα ηλεκτρικά του αυτοκίνητα.

Οι παραδόσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, λόγω μειωμένης ζήτησης, με τη μεγαλύτερη ζημιά να καταγράφεται στην Ευρώπη, όπου οι καταναλωτές στρέφονται σε ευρωπαϊκά και κινεζικά αμάξια.

Οι Financial Times έγραψαν ότι η Tesla παρέδωσε 384.122 οχήματα το τρίμηνο έως τα τέλη Ιουνίου, μείωση 13% συγκριτικά με τα 443.956 που παρέδωσε πέρυσι την ίδια περίοδο.

«Οι πωλήσεις της Tesla επηρεάστηκαν από την ασθενέστερη ζήτηση στην Ευρώπη και την πολωτική πολιτική του Έλον Μασκ», δήλωσε ο Andres Sheppard, αναλυτής της Cantor Fitzgerald.

Σύμφωνα με αναλυτές, η ενασχόληση του Έλον Μασκ με την πολιτική βλάπτει την πορεία της εταιρείας του, τόσο γιατί δεν βρίσκει χρόνο να ασχολείται μαζί της, όσο και εξαιτίας των πολιτικών τοποθετήσεων του.

Παραδείγματος χάριν, οι πωλήσεις στην Ευρώπη επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο χρηματοδοτεί νεοναζιστικά κόμματα που υμνούν τον Χίτλερ.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt