Ολοκληρώθηκε η αυτοψία και καταγραφή των ζημιών στις κατοικίες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές φωτιές σε Πρέβεζα και Άρτας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 102 σπίτια συνολικά υπέστησαν ζημιές:

31 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν «κόκκινες» , δηλαδή κρίθηκαν μη κατοικήσιμες ή παρουσίασαν πολύ σοβαρές φθορές.

, δηλαδή κρίθηκαν μη κατοικήσιμες ή παρουσίασαν πολύ σοβαρές φθορές. 71 χαρακτηρίστηκαν «κίτρινες» , με μέτριας έκτασης ζημιές που επιτρέπουν περιορισμένη χρήση.

, με μέτριας έκτασης ζημιές που επιτρέπουν περιορισμένη χρήση. 20 χαρακτηρίστηκαν «πράσινες», δηλαδή πλήρως κατοικήσιμες με ελάχιστες φθορές.

Στον δήμο Ζηρού, οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στο Δρυόφυτο, όπου επλήγησαν 37 σπίτια και στον Γυμνότοπο με 16 σπίτια, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στον δήμο Άρτας, σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν στην Παντάνασα, με 31 κατοικίες να επηρεάζονται από τη φωτιά.

Η καταγραφή αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση μέτρων στήριξης προς τους πληγέντες κατοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ