Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Μπαλί Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με το Συντονιστικό Κέντρο, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα ταξί και ένα αγροτικό φορτηγό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επτά ατόμων και τον εγκλωβισμό ενός επιβάτη, ο οποίος απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με το rethemnonews.

Όλοι οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένας αλλοδαπός, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κανένας δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ.