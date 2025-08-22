Τα ελληνικά νησιά συνεχίζουν να γοητεύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο, χάρη στη μοναδική τους φυσική ομορφιά, τις ποικίλες ακτές και τα γραφικά χωριά. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και οι πολυσχιδείς επιλογές για διακοπές τα καθιστούν προορισμούς που αξίζει να επισκεφθεί κανείς όλο τον χρόνο. Παράλληλα, η κτηματαγορά των νησιών δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον, με τον Spitogatos και το Spitogatos Insights να παρέχουν πλήρη εικόνα για τη μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών, δίνοντας στους επενδυτές και τους υποψήφιους αγοραστές έγκυρα στοιχεία για τις τρέχουσες τάσεις.

Συγκεκριμένα την τελευταία εξαετία, η αγορά κατοικίας στα ελληνικά νησιά παρουσιάζει σημαντική άνοδο. Στα νησιά του Ιονίου, η ΜΖΤ αυξήθηκε κατά 49,3% την περίοδο 2019-2025, φτάνοντας σήμερα τις 2.389 ευρώ/τ.μ. Στην Κρήτη, η άνοδος είναι επίσης εντυπωσιακή, με τη ΜΖΤ να διαμορφώνεται στα 2.105 ευρώ/τ.μ., καταγράφοντας αύξηση 40,4% σε σχέση με το 2019. Τα νησιά του Αιγαίου καταγράφουν άνοδο 38,9%, με τη ΜΖΤ να φτάνει τα 2.778 ευρώ/τ.μ. Σε διεθνές επίπεδο, οι αγοραστές από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία και Γαλλία δείχνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για ακίνητα στα ελληνικά νησιά, γεγονός που υπογραμμίζει τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των περιοχών.

Στις Κυκλάδες, η ποικιλία των νησιών καλύπτει κάθε γούστο. Η κοσμοπολίτικη Μύκονος και η Πάρος προσφέρουν επιλογές για υψηλού προφίλ αγοραστές, ενώ η Αμοργός και η Φολέγανδρος ελκύουν πιο εναλλακτικούς ταξιδιώτες. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων καταγράφουν αύξηση στις ΜΖΤ, με εξαίρεση τη Νάξο, τη Σέριφο και τη Σίκινο, όπου οι τιμές παραμένουν σχετικά σταθερές σε σχέση με το 2024.

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πάρο, ενώ η Αντίπαρος και η Φολέγανδρος σημειώνουν αύξηση άνω του 20% σε σχέση με πέρυσι.

Στα Επτάνησα, η Κέρκυρα παραμένει ο κορυφαίος προορισμός για αγορά κατοικίας, με τους Παξούς να διατηρούν τις υψηλότερες τιμές. Σημαντική αύξηση άνω του 20% σημειώθηκε στη Λευκάδα, αντανακλώντας το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την περιοχή, τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους αγοραστές.

Τα Επτάνησα συνδυάζουν φυσική ομορφιά με πλούσια τουριστική δραστηριότητα, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική της αγοράς ακινήτων.

Οι Σποράδες ξεχωρίζουν για τα πυκνά πευκοδάση, τα καταγάλανα νερά και τα προστατευόμενα θαλάσσια πάρκα. Η Αλόννησος σημείωσε άνοδο άνω του 30% στη ΜΖΤ κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, με τις τιμές να φτάνουν τα 2.672 ευρώ/τ.μ., ενώ η Σκιάθος παραμένει το ακριβότερο νησί με ΜΖΤ 3.273 ευρώ/τ.μ.

Τα νησιά αυτά προσελκύουν επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της φυσικής ομορφιάς και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Στα νησιά του Αργοσαρωνικού, η Ύδρα παραμένει το ακριβότερο νησί για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ 6.500 ευρώ/τ.μ. Η Σαλαμίνα παρουσίασε άνοδο άνω του 10%, ενώ η Αίγινα και οι Σπέτσες καταγράφουν σημαντική ζήτηση από Έλληνες και ξένους αγοραστές. Η εγγύτητα με την Αθήνα και η σπάνια ομορφιά τους καθιστούν τα νησιά αυτά ιδανικές επιλογές για επενδύσεις ή δεύτερη κατοικία.

Στο Βόρειο Αιγαίο, η Ικαρία διατηρεί τις υψηλότερες ΜΖΤ λόγω των πολιτιστικών εκδηλώσεων και της μοναδικής φιλοσοφίας ζωής, ενώ η Σάμος προσφέρει πιο οικονομικές επιλογές με ΜΖΤ στα 950 ευρώ/τ.μ. Όλα τα νησιά της περιοχής παρουσίασαν αύξηση στις ΜΖΤ, με τη Χίο να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο +7,1%.

Στα Δωδεκάνησα, η Πάτμος και η Σύμη κατατάσσονται στα πιο ακριβά νησιά, με τη Σύμη να σημειώνει άνοδο άνω του 30% στη ΜΖΤ πώλησης. Τα δημοφιλέστερα νησιά για αγοραστές από Ελλάδα και εξωτερικό παραμένουν η Ρόδος, η Κως και η Κάλυμνος, συνδυάζοντας φυσική ομορφιά και ιστορικότητα με προσιτές και premium επιλογές ακινήτων.

Η Κρήτη ξεχωρίζει ως το μεγαλύτερο νησί της χώρας, με σημαντική ιστορία και σπάνια φυσική ομορφιά. Στα Χανιά, η ΜΖΤ πώλησης αυξήθηκε 22% το 2ο τρίμηνο του 2025, ενώ το Ηράκλειο προσφέρει τις πιο οικονομικές επιλογές. Η Κρήτη παραμένει δημοφιλής προορισμός για αγορά ή ενοικίαση κατοικίας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Τέλος, η Εύβοια, δεύτερο μεγαλύτερο νησί της χώρας, διατηρεί σταθερή ζήτηση για ακίνητα, με άνοδο πάνω από 15% στα Στύρα, το Μαρμάρι και την Κύμη. Η εύκολη πρόσβαση με αυτοκίνητο και η ποικιλία προορισμών ενισχύουν τη διαχρονική της δημοφιλία.

Συνολικά, η εικόνα αυτή δείχνει τη δυναμική και τη διαχρονική αξία των ελληνικών νησιών, τόσο ως προορισμών διακοπών όσο και ως επενδυτικών επιλογών, με την αγορά κατοικίας να παραμένει ελκυστική για Έλληνες και ξένους αγοραστές, καλύπτοντας όλα τα οικονομικά επίπεδα και προτιμήσεις.