Σοβαρούς τραυματισμούς στο πόδι του υπέστη το Σαββατοκύριακο ένας άνδρας κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού γενεθλίων στη Φλόριντα, την ώρα που πόζαρε για μια φωτογραφία με έναν μεγάλο καρχαρία που είχε πιάσει μαζί με τους φίλους του.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με τον C.W. Blosser, αρχηγό της πυροσβεστικής της περιφέρειας Μπόκα Γκράντε, στο νησί Κάγιο Κόστα στη νοτιοδυτικά της πολιτείας, στις 21 Αυγούστου.

Βίντεο στο οποίο καταγράφηκε το συμβάν δείχνει τον άνδρα να κρατάει τον καρχαρία από τη μύτη, καθώς ένας φίλος του σηκώνει το πτερύγιο της ουράς του ζώου.

Στη συνέχεια, όμως, ο καρχαρίας φαίνεται να στρίβει όλο του το σώμα και να δαγκώνει το πόδι του άνδρα πριν προσπαθήσει να επιστρέψει στο νερό.

Σύμφωνα με τον Blosser, ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για νοσηλεία αφού ο καρχαρίας τον δάγκωσε στο πόδι.

«Με κατέβασαν από το σκάφος, με έριξαν στο ασθενοφόρο και με οδήγησαν στο ελικόπτερο και τώρα είμαι εδώ», δήλωσε ο άνδρας στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό NBC News από το νοσοκομείο, όπου, όπως είπε, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Όταν ο άνδρας ερωτήθηκε γιατί ήθελε τη φωτογραφία με τον καρχαρία, εκείνος απάντησε: «Για τη φωτογραφία, για την ανάμνηση».

«Στάθηκε τυχερός», δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής στην USA TODAY.

«Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα».