Έκπληκτοι έμειναν άνδρες που ψάρευαν στην Κόστα Ρίκα όταν έπιασαν με συρματόσχοινο έναν γιγάντιο πορτοκαλί καρχαρία που μέχρι τώρα δεν είχε καταγραφεί ποτέ σε βίντεο και ίσως είναι μοναδικός στο είδος του.

Συγκεκριμένα, ο καρχαρίας, μήκους 1,80 μέτρων, είχε ξανθισμό, μια σπάνια πάθηση μελάγχρωσης που προκαλεί υπερβολικές κίτρινες ή χρυσές αποχρώσεις στο δέρμα, τα λέπια ή τη γούνα των ζώων.

Η Daily Mail γράφει πως αν και ο ξανθισμός έχει παρατηρηθεί σε μερικά είδη ψαριών, δεν είχε καταγραφεί ποτέ ξανά σε χονδροειδή ψάρια, μια ομάδα που περιλαμβάνει καρχαρίες, σαλάχια και σελάχια, στην Καραϊβική.

Εκτός από τον ξανθισμό, ο καρχαρίας εμφάνισε επίσης αλμπινισμό, γεγονός που εξηγεί το λευκό χρώμα των ματιών του.

Συνήθως, αυτού του είδους οι καρχαρίες έχουν ανοιχτό ή σκούρο καφέ δέρμα, το οποίο τους βοηθά να περνούν απαρατήρητοι σε υφάλους και βραχώδεις βιότοπους του βυθού, όπου κυνηγούν.

«Η ανακάλυψη ενός κίτρινου καρχαρία-νοσοκόμου εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη γενετική και την προσαρμοστικότητα των καρχαριών-νοσοκόμων», αναφέρει μια μελέτη.

«Είναι αυτό ένα μεμονωμένο περιστατικό ή θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια νέα γενετική τάση στον τοπικό πληθυσμό;».

Επειδή αυτό το χρώμα κάνει τα ζώα πιο ορατά, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο ξανθισμός συχνά μειώνει τα ποσοστά επιβίωσης στην άγρια φύση. Ωστόσο, με βάση το μέγεθος του καρχαρία, ερευνητές από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο Γκράντε κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτή η ασυνήθιστη απόχρωση δεν φαίνεται να επηρεάζει την επιβίωσή του.

Ο αλμπινισμός, αν και ελαφρώς πιο γνωστός σαν φαινόμενο, είναι επίσης ασυνήθιστος και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές προκλήσεις στα ζώα στα οποία παρατηρείται, καθώς αυξάνει την ευαισθησία στο ηλιακό φως και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μειώνει την πιθανότητα εύρεσης συντρόφου.

Για αυτόν τον λόγο, η Daily Mail γράφει πως το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος καρχαρίας που εμφανίζει όχι μόνο ξανθισμό αλλά και αλμπινισμό επέζησε μέχρι την ενηλικίωση καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική.

Η επιβίωσή του μέχρι την ενηλικίωση προσφέρει επίσης, σύμφωνα με τη Mail, μια σπάνια ματιά στην προσαρμοστικότητα του είδους και εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τη γενετική ποικιλομορφία στους πληθυσμούς των καρχαριών.