Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από το μακρινό 1997 που δείχνει αστυνομικούς στην Κύπρο να χρησιμοποιούν καλάσνικοφ και να πυροβολούν καρχαρίες.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο TikTok από τον λογαριασμό lew.est και σύμφωνα με κυπριακά δημοσιεύματα είναι έγκυρο.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι τότε επικράτησε πανικός σε παραλία της Λεμεσού, όταν λουόμενοι είδαν τρία πτερύγια να ξεπροβάλουν από το νερό. Πιστεύοντας ότι είναι καρχαρίες ειδοποίησαν την αστυνομία, με τους αστυνομικούς να επιδίδονται σε άκαρπο κυνήγι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες τα ψάρια απομακρύνθηκαν, αλλά υπάρχει προβληματισμός για το εάν πράγματι ήταν καρχαρίες, με ορισμένους να υποστηρίζουν πως ήταν τόνοι και άλλοι ότι ήταν δελφίνια.

Δείτε το βίντεο από το μακρινό 1997 που κάνει το γύρο του διαδικτύου: