Σε χαμηλούς τόνους πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να βρίσκεται σε φάση «συσσώρευσης» και να κινείται χωρίς κατεύθυνση με περιορισμένες διακυμάνσεις.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ, της Aktor και της Alpha Βank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε ουσιαστικά αμετάβλητος, στις 2.097,07 μονάδες, σημειώνοντας ανεπαίσθητη πτώση 0,01%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.105,39 μονάδες (+0,39%) και κατώτερη τιμή στις 2.091,07 μονάδες (-0,29%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 191,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 33.863.406 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,52%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΔΑΑ (+1,60%), της Aktor (+1,46%), της Alpha Bank (+1,41%) και της ΔΕΗ (+0,83%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima (-2,33%), του ΟΛΠ (-1,82%), της Elvalhalcor (-0,95%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,87%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.194.029 και 5.696.039 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 24,83 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 22,97 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 43 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+14,25%) και Τρία Άλφα(κ) (+9,55%)

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κέκροψ (-7,08%) και Credia Bank (-4,34%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,6400 +1,46%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,6200 +0,53%

METLEN: 53,9000 -0,28%

OPTIMA: 7,9600 -2,33%

ΤΙΤΑΝ: 37,9000 -0,26%

ALPHA BANK: 3,4600 +1,41%

AEGEAN AIRLINES: 14,5000 -0,68%

VIOHALCO: 6,5400 +0,15%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,9000 -0,87%

ΔΑΑ: 10,8200 +1,60%

ΔΕΗ: 14,6400 +0,83%

COCA COLA HBC: 45,7600 -0,09%

ΕΛΠΕ: 8,6000 -0,86%

ELVALHALCOR: 2,6200 -0,95%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,7300 +0,24%

ΕΥΔΑΠ: 7,2300 -0,41%

EUROBANK: 3,4220 +0,18%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9700 -0,43%

MOTOR OIL: 26,4400 -0,08%

JUMBO: 31,4600 -0,25%

ΟΛΠ: 45,7500 -1,82%

ΟΠΑΠ: 19,7100 -1,40%

ΟΤΕ: 16,3200 -0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1100 -0,53%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,1800 +0,14%

Πηγή: ΑΠΕ