Στα τέλη του 2024, η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ προχώρησε σε νομική αλλαγή φύλου και ονόματος στα επίσημα κρατικά μητρώα, κάνοντας χρήση του νέου γερμανικού νόμου περί αυτοδιάθεσης, ο οποίος είχε μόλις τεθεί σε ισχύ. Ο νόμος επιτρέπει την αλλαγή φύλου και μικρού ονόματος μέσω απλής δήλωσης στο ληξιαρχείο, χωρίς να απαιτείται δικαστική απόφαση ή ιατρική γνωμάτευση, ενισχύοντας σημαντικά τα δικαιώματα των τρανσέξουαλ ατόμων.

Η περίπτωση της Λίμπιχ, ωστόσο, έχει προκαλέσει έντονη αμφισβήτηση από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, λόγω του ακραίου πολιτικού της παρελθόντος. Το περιοδικό Der Spiegel σχολίασε ότι είναι «αμφίβολο αν η αλλαγή είναι σοβαρή», υπενθυμίζοντας πως η Λίμπιχ είναι γνωστή για τις ακροδεξιές της απόψεις και για παρελθοντικές ομοφοβικές δηλώσεις, σύμφωνα με το BBC.

Από την άλλη πλευρά, η Λίμπιχ φαίνεται να λαμβάνει και σημαντική υποστήριξη από μερίδα πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε σχετικό σχόλιο, χρήστης έγραψε: «Μείνετε δυνατή, κυρία Λίμπιχ. Πολλοί άνθρωποι στέκονται στο πλευρό σας».

Bleiben Sie stark Frau Liebich, es stehen so viele tolerante Menschen hinten Ihnen. pic.twitter.com/UxdG2KsISR — Kekse (@Saxenfaxen) August 21, 2025

Wir sind bereit und stehen hinter Frau Marla Svenja Liebich! pic.twitter.com/OF097Awlug — Kekse (@Saxenfaxen) August 20, 2025

Όπως μεταδίδει BBC, η ίδια έχει προσφύγει νομικά εναντίον δημοσιευμάτων που, όπως υποστηρίζει, διαστρεβλώνουν την ταυτότητα φύλου της. Ωστόσο, προσφυγή της κατά του Spiegel απορρίφθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο Τύπου, το οποίο έκρινε την καταγγελία αβάσιμη. Σύμφωνα με το περιοδικό, η επιστολή του περιοδικού προς το Συμβούλιο ανέφερε ότι «είναι πιθανό η Λίμπιχ να έκανε την αλλαγή του αστικού της καθεστώτος με καταχρηστικό τρόπο, προκειμένου να προκαλέσει και να ντροπιάσει το κράτος».

https://t.co/9rtwkzXexj Ja, ich bin immer angeeckt – selbst innerhalb der Szenen, in die man mich früher einsortierte.

Immer nonkonform, immer unbequem. ⚡🔥✊ — Marla Svenja Liebich (@MarlaSvenjaL) August 21, 2025

Η Λίμπιχ αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα την έκτιση της ποινής της για υποκίνηση μίσους και άλλες αδικήματα. Ο γενικός εισαγγελέας του Χάλλε, Ντένις Κερνότα, δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα MDR ότι η Λίμπιχ θα οδηγηθεί στη γυναικεία φυλακή του Chemnitz, επιβεβαιώνοντας ότι θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα με την τρέχουσα νομική της ταυτότητα.

Η ίδια η Λίμπιχ επιβεβαίωσε την εξέλιξη αυτή, γράφοντας σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: «Θα εκτίσω την ποινή μου όπως έχει προγραμματιστεί. Στις 29 Αυγούστου 2025, στις 22:00, θα φτάσω στο σωφρονιστικό ίδρυμα του Chemnitz με τις βαλίτσες μου».

📢 Ich werde meinen Haftantritt ordnungsgemäß antreten.

👜 Am 29.08.2025 um 22 Uhr trete ich mit meinen Koffern in der JVA Chemnitz an.

🕗 Ab 21 Uhr stehe ich vor dem Gefängnis für Interviews zur Verfügung – eine einmalige Ausnahme, da ich der Presse sonst grundsätzlich nicht zur… pic.twitter.com/wgZDaCLehb — Marla Svenja Liebich (@MarlaSvenjaL) August 20, 2025

Η τελική απόφαση για τον τόπο κράτησης της Λίμπιχ θα ληφθεί κατά την έναρξη της φυλάκισης. Όπως δήλωσε ο εισαγγελέας, η διοίκηση του σωφρονιστικού ιδρύματος θα αξιολογήσει κατά πόσο η παρουσία της ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια και την τάξη, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταφορά της σε άλλη φυλακή.

Στο μεταξύ, η καταδικασμένη ακροδεξιά εξτρεμίστρια υπέστη ακόμη μία νομική ήττα, αυτή τη φορά εναντίον του δημοσιογράφου Τζούλιαν Ρέιχελτ, πρώην αρχισυντάκτη της Bild και νυν επικεφαλής του ειδησεογραφικού ιστότοπου Nius.

Τον Ιούλιο, ο Ρέιχελτ είχε σχολιάσει στο X: «Όποιος παρακολουθεί την κάλυψη του νεοναζί Σβεν Λίμπιχ (σ.σ. το προηγούμενο όνομά της) μπορεί να καταλήξει μόνο σε ένα συμπέρασμα: Η κυβέρνηση συνασπισμού έχει καταφέρει, μέσω του νόμου, να αναγκάσει σχεδόν ολόκληρο το γερμανικό μιντιακό τοπίο να λέει ψέματα και να κάνει ψευδείς ισχυρισμούς. Ο Σβεν Λίμπιχ δεν είναι γυναίκα».

Neonazi Sven Liebich hat auf Grundlage des Selbstbestimmungsgesetzes sein Geschlecht ändern lassen und will als Frau Svenja Liebich angesprochen werden. Nahezu alle Medien haben vor diesem Irrsinn gekuscht – NIUS-Chefredakteur Julian Reichelt nicht.https://t.co/aDanCkpBEu pic.twitter.com/oqXj1293th — NIUS (@niusde_) August 19, 2025

Η Λίμπιχ κατέθεσε αίτηση για προσωρινή διαταγή προκειμένου να περιορίσει τις δημόσιες δηλώσεις του Ρέιχελτ, όμως το Δεύτερο Πολιτικό Τμήμα του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Βερολίνου απέρριψε την αίτηση, κρίνοντάς τη νομικά αβάσιμη.