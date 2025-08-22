Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα, στην περιοχή Κακοπλεύρι, στα Γρεβενά.

Η φωτιά ξέσπασε την Πέμπτη σε απομακρυσμένη και δύσβατη περιοχή, κάνοντας το έργο κατάσβεσης ακόμα πιο δύσκολο.

Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.

Από τη φωτιά δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.