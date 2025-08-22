Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω μικρής υποχώρησης των ευρωπαϊκών αγορών, οι οποίες αναμένουν τη σημερινή ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, σχετικά με τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00 διαμορφώνεται στις 2.103,89 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,33%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 9,57 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,59%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,20%), της Πειραιώς (+1,04%), της Εθνικής (+0,82%) και της Eurobank (+0,73%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca-Cola HBC (-1,49%), της ΕΥΔΑΠ (-0,55%) και της Κύπρου (-0,52%).

Ανοδικά κινούνται 53 μετοχές, 30 πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+3,91%) και Αλουμύλ (+2,20%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (-22,67%) και CPI (-2,23%).