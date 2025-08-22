Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Παρανέστι Δράμας.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΜΕΟΔΕ, οκτώ οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Από τη φωτιά δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.