Η Ισπανία σε ένα εκπληκτικό ματς ηττήθηκε από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία και είναι έτοιμη για το Eurobasket. Οι «Φούριας Ρόχας» βρίσκονται στο όμιλο C και θα αντιμετωπίσουν μεταξύ άλλων την Ελλάδα.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ανακοίνωσε την αποστολή για το Eurobasket, στην οποία δεν βρίσκεται ο Αλβαρο Καρντένας του Περιστερίου.

Το ρόστερ της Ισπανίας: Πουέρτο, Ντε Λάρεα, Πραντίγια, Σεντ-Σουπερί, Λόπεθ-Αροστέγκι, Αλντάμα, Μπριθουέλα, Μπίλι Ερνανγκόμεθ, Γιούστα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Πάρα, Σίμα.

Πηγή: ΑΠΕ