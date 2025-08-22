Μια απρόσμενη αλλαγή σημειώθηκε στη σημερινή έναρξη της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι παρέα».

Το πρωί της Παρασκευής 22 Αυγούστου, οι τηλεθεατές παρακολούθησαν την εκπομπή να ανοίγει χωρίς την καθιερωμένη παρουσία της Κατερίνας Καραβάτου. Αμέσως μετά τους τίτλους αρχής, στη θέση της παρουσιάστριας εμφανίστηκε μπροστά στην κάμερα ο συνεργάτης της, Νίκος Μισίρης, αναλαμβάνοντας την έναρξη της εκπομπής.

«Η Κατερίνα σήμερα δεν είναι πλάι μου. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Θα σας εξηγήσουμε σε λίγο τι συμβαίνει. Καλοκαίρι παρέα εδώ στον ΑΝΤ1 και σήμερα. Η Κατερίνα είχε ένα μικρό απρόοπτο με το μάτι της. Είναι ήδη εδώ στο πλατό και σε λίγο θα είναι μαζί μας. Στην κυριολεξία όμως δεν έχει κλείσει μάτι όλο το βράδυ. Είναι όλα καλά και εσείς θα παραμείνετε εδώ για τις επόμενες τέσσερις ώρες», ανέφερε ο Νίκος Μισίρις.

Η Κατερίνα Καραβάτου βρέθηκε τελικά στο πλατό και αποκάλυψε τον λόγο της απουσίας της από την έναρξη. Όπως είπε, το προηγούμενο βράδυ παρουσίασε αλλεργική αντίδραση στο μάτι, γεγονός που προκάλεσε ελαφρύ πρήξιμο στο πρόσωπό της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί περισσότερο χρόνο στο μακιγιάζ για να είναι έτοιμη για την εκπομπή. «Είμαι πολύ αστεία που δεν φαίνεται το ένα μου μάτι. Εντάξει, δεν πειράζει», σχολίασε με χιούμορ η παρουσιάστρια, καλύπτοντας το μάτι της με τα μαλλιά της.