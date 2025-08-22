Σοβαρά έχει τραυματιστεί ένα μόλις 6 ετών αγόρι το οποίο το απόγευμα της Πέμπτης 21/8 επέβαινε μαζί με τη μητέρα του, με οδηγό τον πατέρα του σε μηχανάκι το οποίο ανετράπη στην περιοχή του Φυτόκου Νέας Ιωνίας στον Βόλο.

Το τροχαίο ατύχημα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ σημειώθηκε όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Οι γονείς του παιδιού δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς.

Το 6χρονο μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λειτουργεί εξειδικευμένη Παιδοχειρουργική Κλινική.