Την ώρα που οι σύμμαχοι της Ουκρανίας προσπαθούν να βρουν τρόπο να της παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας, το Κίεβο προσπαθεί με τον δικό του τρόπο να κρατήσει τη Ρωσία σε απόσταση – έναν νέο πύραυλο κρουζ που μπορεί να χτυπήσει όλη την ευρωπαϊκή Ρωσία, μεταφέροντας μια τεράστια κεφαλή βάρους άνω του ενός τόνου, γράφει το Politico.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, πρόκειται για τον πύραυλο Flamingo FP-5, που αναπτύχθηκε από την ουκρανική αμυντική εταιρεία Fire Point, έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κατασκευαστή μαχητικών drones που έχουν καταστεί βασικό όπλο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

«Δεν θέλαμε να το δημοσιοποιήσουμε, αλλά φαίνεται ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Το Flamingo είναι ένας πύραυλος κρουζ μακράς εμβέλειας που μπορεί να μεταφέρει μια κεφαλή βάρους 1.150 κιλών και να πετάξει 3.000 χιλιόμετρα μέσα στη Ρωσία», δήλωσε η Iryna Terekh, CEO και τεχνική διευθύντρια της εταιρείας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico από το γραφείο της.

«Το σχεδιάσαμε πολύ γρήγορα. Χρειάστηκαν λιγότερο από εννέα μήνες για να το αναπτύξουμε από την ιδέα μέχρι τις πρώτες επιτυχημένες δοκιμές στο πεδίο της μάχης. Δεν θα σας πω την ακριβή ταχύτητά του, αλλά μπορώ να πω ότι είναι ταχύτερο από όλους τους άλλους πυραύλους που διαθέτουμε σήμερα», είπε η Terekh, προσθέτοντας: «Είναι εξ ολοκλήρου ουκρανικής κατασκευής».

❗ Zelensky: Ukraine has successfully tested the “Flamingo” missile and is launching its mass production



At a meeting with journalists on August 20, the President of Ukraine called the Flamingo the most successful Ukrainian development. By the end of the year or in early 2026,… pic.twitter.com/lg92VJ4lhn — NEXTA (@nexta_tv) August 21, 2025

Γυναίκες στον πόλεμο

Το ασυνήθιστο όνομα και το αρχικό χρώμα του πυραύλου — ένα φωτεινό ροζ άκρο όπου βρίσκεται η κεφαλή — ήταν ένα εσωτερικό αστείο της εταιρείας για τον αφανή ρόλο των γυναικών στον ανδροκρατούμενο κόσμο των όπλων και του πολέμου.

«Οι πρώτοι μας πύραυλοι ήταν ροζ. Πέρασαν όλες τις δοκιμές ροζ, αλλά στη συνέχεια έπρεπε να αλλάξουμε χρώμα λόγω των στρατιωτικών απαιτήσεων για καμουφλάζ. Ωστόσο, η γυναίκα που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή είναι ακόμα εκεί. Η γυναικεία πινελιά στους πυραύλους», είπε η Terekh.

Ο Flamingo θα μπορούσε να δημιουργήσει πραγματικά προβλήματα στον Ρώσο ηγέτη, Βλαντιμίρ Πούτιν. «Θα έλεγα ότι υπάρχει μια στιγμή μεγάλης δύναμης. Δεν χρειάζεσαι ένα τρομακτικό όνομα για έναν πύραυλο που μπορεί να πετάξει 3.000 χιλιόμετρα», σημείωσε η Terekh για την εμβέλεια του πυραύλου. «Ο κύριος στόχος είναι ένας πύραυλος να είναι αποτελεσματικός».

Όποιο και αν είναι το αρχικό χρώμα και το όνομα του, ένας πύραυλος με τέτοια δύναμη έχει ήδη τραβήξει την προσοχή της Μόσχας.

Η κρατική υπηρεσία ειδήσεων TASS δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα ένα άρθρο που υποβαθμίζει την απειλή που αποτελεί ο πύραυλος, υποτιμώντας τον ως βασισμένο σε σχέδιο βρετανικής εταιρείας — κάτι που αρνούνται οι Ουκρανοί — και προσπαθώντας να υπονομεύσει την τεχνική υπεροχή της Ουκρανίας.

Η Terekh δεν συμφωνεί. «Παρακολουθήσαμε την αντίδραση της Ρωσίας στις πρώτες μας αποστολές και μπορώ να σας πω ότι όσο πιο επιτυχημένη ήταν η αποστολή, τόσο περισσότερο οι Ρώσοι προσπαθούσαν να καταπνίξουν κάθε δημοσιότητα γύρω από αυτήν», είπε.

Το Flamingo βρίσκεται πλέον σε μαζική παραγωγή. «Μέχρι τον Δεκέμβριο, θα έχουμε πολλά περισσότερα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το όπλο μέχρι «η Ουκρανία να μπορεί να χρησιμοποιήσει εκατοντάδες από αυτά».

Και ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είναι πιο ανοιχτός στο ενδεχόμενο η Ουκρανία να αντεπιτεθεί. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε: «Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του εισβολέα. Είναι σαν μια μεγάλη ομάδα στον αθλητισμό που έχει φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση». «Ενδιαφέρουσες στιγμές μας περιμένουν!!!», πρόσθεσε.

Χτυπώντας τη Ρωσία εκεί που πονάει

They plan to produce 7 “Flamingo” missiles per day by October — currently the output is one per day. The FP-5 “Flamingo” is one of the largest missiles of this type in the world, capable of carrying a payload (warhead) of up to 1,150 kg.#Ukraine #UkraineWar #Flamingo #missile pic.twitter.com/bcetTjNP0m — Chronicles (@chronicleslive) August 22, 2025

Αν και οι ρωσικές αεροπορικές άμυνες είναι ικανές να καταρρίψουν τέτοιες απειλές, η Ουκρανία είναι πολύ καλή στο να εκτελεί πολύπλοκες επιχειρήσεις με αλληλοεπικαλυπτόμενα σμήνη drone και πυραύλων για να συντρίψει τους Ρώσους.

Αν καταφέρουν να περάσουν και να χτυπήσουν στόχους στο πίσω μέρος της Ρωσίας, το Flamingo αποτελεί θανάσιμη απειλή, σημειώνει το Politico.

Τα drones μεταφέρουν μόνο μικρά εκρηκτικά φορτία, γεγονός που καθιστά δύσκολο να καταστρέψουν μόνιμα στόχους όπως διυλιστήρια, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κέντρα logistics και στρατιωτικά αεροδρόμια.

Τα βαρύτερα όπλα έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο. Η επίθεση της Ουκρανίας τον Ιούνιο σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Tuapse χρησιμοποίησε έναν πύραυλο κρουζ R-360 Neptune που μετέφερε μια κεφαλή 150 κιλών. Προκάλεσε μια πυρκαγιά που χρειάστηκαν τρεις ημέρες για να σβήσει. Το Flamingo θα ήταν ακόμη πιο καταστροφικό.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η επιτυχία του Flamingo είναι σημαντική. Φυσικά, εξακολουθούμε να διερευνούμε τις μέγιστες δυνατότητές του», δήλωσε η Terekh, σημειώνοντας ότι τα υπάρχοντα drones της εταιρείας της είναι «εν μέρει υπεύθυνα για το κλείσιμο αεροδρομίων και τις υψηλές τιμές της βενζίνης στη Ρωσία».

Εάν το Flamingo τεθεί σε πλήρη παραγωγή, θα μπορούσε να επηρεάσει δραματικά την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Parts of Flamingo missiles are seen at Fire Point’s secret factory in Ukraine on Thursday, Aug. 14, 2025. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Ο Fabian Hoffmann, ερευνητής διδακτορικού επιπέδου και ειδικός σε θέματα πυραύλων στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, χαρακτήρισε τον πύραυλο «την ισχυρότερη εγγύηση ασφάλειας της Ουκρανίας».

«Εάν μπορεί να διαθέσει 3.000 έως 5.000 από αυτούς (και παρόμοιους) πυραύλους, έτοιμους εντός 24 έως 48 ωρών να καταστρέψουν πάνω από το 25% της οικονομικής παραγωγής της Ρωσίας, η περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα θα καταστεί αδύνατη», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με τον Πούτιν να στέλνει καθημερινά βροχή από drones και πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων, υπάρχει δημόσια πίεση στην Ουκρανία να κάνει τη Ρωσία να νιώσει τον πόνο.

«Οι άνθρωποι θέλουν αποτελέσματα, θέλουν να δουν την Κόκκινη Πλατεία να καίγεται. Αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τρομοκράτες όπως οι γείτονές μας», είπε η Terekh. «Ιδρύσαμε την εταιρεία μας ως απάντηση στην επιθετικότητα της Ρωσίας, αλλά δεν έχουμε επιθετικές προθέσεις, είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας».

Ο στόχος με συστήματα όπως το Flamingo είναι να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο και δεν θα επιτεθεί ξανά μόλις υπογραφεί τελικά η ειρηνευτική συμφωνία.

«Υπάρχουν πολλά στοιχεία, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα μας επιτεθεί σε ένα, δύο ή τρία χρόνια», δήλωσε η Terekh.

Αν και ο Flamingo είναι σημαντικός, για την Terekh το κλειδί για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας είναι «να είναι πλήρως εξοπλισμένη με ουκρανικά όπλα που έχουν ήδη αποδειχθεί τα πιο αποτελεσματικά στο πεδίο της μάχης».