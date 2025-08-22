Μια ζωή βγαλμένη από ταινία φαίνεται να ζούσαν οι Τούρκοι που συνελήφθησαν στην Αττική και θεωρούνται μέλη της τουρκικής μαφίας. Οι έξι άνδρας νοίκιαζαν βίλες και είχαν στην κατοχή τους πανάκριβα οχήματα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή ενώ συνελήφθησαν σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αττική.

Στο «μικροσκόπιο» τα σημειώματα που βρέθηκαν

Οι Αρχές, όπως επεσήμανε σε σχετικό της ρεπορτάζ το πρωί της Παρασκευής 22/8 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» εξετάζουν τα σημειώματα που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.

Ο ένας από τους έξι συλληφθέντες ήταν μέλος τουρκικής μαφίας, με έντονη αντιπαράθεση με άλλες ομάδες που δρούσαν στην Τουρκία. Ο ίδιος και η σύζυγός του δήλωσαν γκιουλενιστές, με αποτέλεσμα να έρθουν στην Ελλάδα, να κάνουν χρήση και της Golden Visa και να πάρουν και την άδεια παραμονής.

Ακόμη, οι συλληφθέντες είχαν επαφές με τη Βουλγαρία και έφερναν πολυτελή αυτοκίνητα από τη χώρα, ενώ υπάρχουν διασυνδέσεις και με βουλγαρικές εταιρείες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την τελευταία επιχείρηση:

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων, που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 6 υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρα με 10 φυσίγγια,

34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

9 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας -8.639- ευρώ,

4 πολυτελή οχήματα και

το χρηματικό ποσό των 4.279,51 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».