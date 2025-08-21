Πολυτελή βίο που παραπέμπει σε χρήμα από… σκοτεινές υποθέσεις ζουν τα ηγετικά στελέχη τουρκικών συμμοριών που βρίσκουν καταφύγιο στην Ελλάδα. Μισθώνουν βίλες, οδηγούν πανάκριβα οχήματα και δεν διστάζουν να ξοδέψουν για τη διασκέδασή τους. Αυτό είναι το προφίλ των Τούρκων μαφιόζων που έχουν μπει για τα καλά στο στόχαστρο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στην πιο πρόσφατη επιχείρηση, συνελήφθησαν 6 Τούρκοι υπήκοοι – αιτούντες άσυλο από την ελληνική κυβέρνηση, μετά από εφόδους σε σπίτια στα Μεσόγεια της Αττικής, στο Ν. Βουτζά και στον Ωρωπό. Οι αστυνομικοί της Δ.Α.Ο.Ε., έχοντας πληροφορίες για τη δράση των συγκεκριμένων Τούρκων (σ.σ. διακίνηση ναρκωτικών), εντόπισαν ακόμη και πανάκριβο γερμανικό τζιπ στην κατοχή τους που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί χωρίς καλοπληρωμένη εργασία!

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πιστόλι, γεμιστήρας με 10 φυσίγγια, 34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 9 κινητά τηλέφωνα και 4.279,51 ευρώ. Σε βάρος των συλληφθέντων υπάρχουν και καταδικαστικές αποφάσεις – εντάλματα από τις τουρκικές αρχές.

Μεγάλο βάρος της έρευνας από τους αξιωματικούς της Δ.Α.Ο.Ε., η οποία δεν τελειώνει με τις συλλήψεις, πέφτει στην ανάλυση των ιδιόχειρων σημειώσεων και των κινητών τηλεφώνων που βρέθηκαν στην κατοχή των 6 Τούρκων. Κατά πληροφορίες, αναγράφονται χρηματικά ποσά, ονόματα αλλά και αριθμοί που παραπέμπουν σε ναρκωτικά. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι θα εξεταστεί εάν έχουν σχέση και με Έλληνες dealers.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την τελευταία επιχείρηση:

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων, που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 6 υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρα με 10 φυσίγγια,

34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

9 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας -8.639- ευρώ,

4 πολυτελή οχήματα και

το χρηματικό ποσό των 4.279,51 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».