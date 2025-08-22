Ανατροπή στην… ανατροπή σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες στην υπόθεση του Ρενάτο Σάντσες κι εκεί που ο διεθνής Πορτογάλος μέσος ήταν έτοιμος να κλείσει στην τουρκική Τραμπζονσπόρ, η επιμονή του παίκτη να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και να συνεργαστεί ξανά με τον Ρουί Βιτόρια, τον φέρνει το απόγευμα της Παρασκευής (22/8) στην Αθήνα.

Ο Σάντσες είχε ξεκαθαρίσει προς την Παρί Σεν Ζερμέν πως δεν ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, ζητώντας να βρεθεί άκρη στις συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» απ’ την πλευρά τους είχαν ζητήσει εξαρχής να υπάρξει μία σύνθετη συμφωνία ως προς την πληρωμή του 28χρονου μέσου που να τους διασφάλιζε λόγω του «βεβαρυμένου» ιατρικού παρελθόντος του.

Κάτι με το οποίο δεν ήταν αρνητικός ο ποδοσφαιριστής, αλλά είχε αρνηθεί αρχικά η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν. Εντέλει κατόπιν πιέσεων του παίκτη προς τη γαλλική ομάδα, οι πρωταθλητές Ευρώπης αποδέχθηκαν το πλαίσιο συμφωνίας που είχε τεθεί αρχικά επί τάπητος απ’ τον Παναθηναϊκό, ως προς τη διασφάλισή του κι ο Σάντσες αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή (22/8) για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει ως δανεικός για ένα χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ