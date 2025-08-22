Σοκάρει το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/08) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν 43χρονος υπήκοος Μαρόκου συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας βρισκόταν σε πάρκο της πόλης και προέβη σε ασελγείς πράξεις μπροστά σε δύο νεαρά κορίτσια, προσβάλλοντας τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους.

Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το συμβάν έσπευσαν άμεσα στο σημείο και τον συνέλαβαν, οδηγώντας τον στο αρμόδιο τμήμα, όπως μεταδίδει το thestival.gr.