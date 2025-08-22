Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 38χρονος ιδιοκτήτης φορτηγού εντόπισε έναν 57χρονο ημεδαπό να του κλέβει το όχημα και άρχισε να τον καταδιώκει με δίκυκλο.

Ο δράστης, στην προσπάθειά του να διαφύγει, παραβίασε κόκκινους σηματοδότες και προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς, ωστόσο ο ιδιοκτήτης κατάφερε τελικά να τον προλάβει και να τον ακινητοποιήσει.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου, οι οποίοι και συνέλαβαν τον δράστη.

Σε βάρος του 57χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ