Ένα βίαιο έγκλημα έχει συγκλονίσει τη Βόρεια Καλιφόρνια, όταν μια 39χρονη γυναίκα, μητέρα τεσσάρων παιδιών δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, ώστε να μην καταθέσει εναντίον του σε δίκη για ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς -οι οποίοι τον κατηγόρησαν για τη δολοφονία της 15 μήνες μετά.

Στην τραγική είδηση έρχεται να προστεθεί, ότι η σορός της άτυχης γυναίκας, Νίκι Τσενγκ Σαλί-ΜακΚέιν, δεν έχει ακόμη βρεθεί, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο δράστης, Τάιλερ ΜακΚέιν, συνελήφθη έπειτα από πληροφορία που έδωσε ένας πληροφοριοδότης στους ερευνητές, σύμφωνα με την οποία ο Τάιλερ παραδέχτηκε ότι σκότωσε τη σύζυγό του τον Μάιο του 2024 -όταν η 39χρονη εθεάθη ζωντανή για τελευταία φορά, ανακοίνωσε την Τετάρτη η εισαγγελία της Κομητείας Σάστα.

Το ζευγάρι είχε μακρά ιστορία ενδοοικογενειακής βίας που χρονολογείται από το 2020, συμπεριλαμβανομένης μιας σοβαρής υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος του συζύγου της από τον Δεκέμβριο του 2023, στην οποία τον κατηγόρησε ότι την έδεσε και τη χτύπησε βάναυσα για πάνω από τρεις ώρες μέσα στο σπίτι τους.

«Πιστεύουμε ότι ο Τάιλερ ΜακΚέιν δολοφόνησε τη σύζυγό του, Νίκι Τσενγκ Σαλί, για να την εμποδίσει να καταθέσει στην υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εισαγγελέας της κομητείας Shasta, Στέφανι Μπρίτζετ.

Η Νίκι Τσενγκ Σαλί αναφέρθηκε ως αγνοούμενη στις 18 Μαΐου 2024 από μέλη της οικογένειάς της. Η ίδια είχε στείλει μήνυμα στην οικογένειά της σχετικά με την απόφασή της να πάρει διαζύγιο και να εγκαταλείψει τον 15ετή γάμο της, καθώς η συνεχιζόμενη κακοποίηση την έκανε να φοβάται για τη ζωή της, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το αυτοκίνητό της βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στις 24 Μαΐου 2024, κοντά στα όρια των κομητειών Shasta και Tehama στη Βόρεια Καλιφόρνια, περίπου 45 λεπτά από το σπίτι του ζευγαριού. Το αίμα που βρέθηκε στο αυτοκίνητο επιβεβαιώθηκε ότι ανήκε στη Νίκι.

Αν και η σορός δεν έχει βρεθεί ακόμα, η υπόθεση της εξαφάνισής της κηρύχθηκε ως ανθρωποκτονία από τις Αρχές, τον Μάρτιο.

Ο ΜακΚέιν κατηγορείται για ανθρωποκτονία με το επιβαρυντικό ότι είχε πρόθεση να εμποδίσει την κατάθεση μάρτυρα. Το κράτος επαναφέρει επίσης κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, που σχετίζονται με την επίθεση το 2023. Οι κατηγορίες αυτές είχαν αποσυρθεί μετά την εξαφάνιση της Νίκι Τσενγκ Σαλί.

Αρχικά, ο ΜακΚέιν είχε δηλώσει αθώος για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, υποστηρίζοντας ότι τα τραύματα της Νίκι προκλήθηκαν από καβγά με άλλο πρόσωπο.

Επιπλέον, ο δράστης αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και πλαστογραφία.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που η κομητεία Shasta δικάζει μια υπόθεση δολοφονίας χωρίς να υπάρχει η σορός», είπε η Μπρίτζετ.

Αυτή τη στιγμή κρατείται χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Παρασκευή.

Οι Αρχές έχουν προσφέρει αμοιβή έως και 30.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της σορού της άτυχης γυναίκας.