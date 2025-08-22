Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε υπόγειο πολυκατοικίας στη Λάρισα, επί της οδού Μητροπολίτου Δωροθέου, στη συνοικία του Αγίου Χαραλάμπους.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, σύμφωνα με το larissanet.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον υπόγειο χώρο, όπου βρίσκονταν σταθμευμένα δύο αυτοκίνητα. Από την πυρκαγιά, το ένα όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ το δεύτερο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.