Θλίψη προκάλεσε στον πολιτικό κόσμο ο ξαφνικός θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου σε ηλικία μόλις 59 ετών ύστερα από ανακοπή καρδιάς. Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Τρύφων Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στη δική του εμπειρία με τον Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Ο κ. Αλεξιάδης χαρακτήρισε τον αποθανόντα ως έναν «σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας», σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ. Στη συνέχεια σημείωσε πως τον γνώριζε πολλά χρόνια από όταν σε νεαρή ηλικία είχαν διοριστεί στο Υπουργείο Οικονομικών ως εφοριακοί.

Αποκάλυψε ότι τον είχε συγκινήσει, όταν ο ίδιος είχε μία περιπέτεια με την υγεία του και είχε αισθανθεί αδιαθεσία στη Βουλή, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έτρεξε να του συμπαρασταθεί και τηλεφωνούσε καθημερινά για να δει πώς είναι η υγεία του.