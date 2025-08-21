Το Σάββατο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τόπο καταγωγής του Απόστολου Βεσυρόπουλου, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του.

Εκεί, συγγενείς φίλοι και συνεργάτες θα πουν το τελευταίο αντίο στον 59χρονο γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που πέθανε την Πέμπτη 21 Αυγούστου έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη.

Το «παρών» αναμένεται να δώσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 το πρωί.

Μια ώρα προσπαθούσαν να τον σώσουν με ΚΑΡΠΑ

Στην ακτή Καλογριάς στη Χαλκιδική βρισκόταν ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Ημαθίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, όταν υπέστη την ανακοπή που του κόστισε τελικώς τη ζωή.

Στις 12:42 σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ. Η κλήση άμεσα διαβιβάστηκε σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρά το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσυκλέτα αφίχθησαν στις 13:03, 21 λεπτά μετά την κλήση.

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Στις 13:48, μια ώρα δηλαδή αφού οι προσπάθειες γιατρού και διασωστών είχαν αποβεί άκαρπες, ξεκίνησε η διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο το ασθενοφόρο αφίχθη 31 λεπτά αργότερα στις 14:19. Εκεί διαπιστώθηκε και ο θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος ήταν Βουλευτής Ημαθίας και από την 4η Απριλίου 2025 ήταν Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Από την 29η Αυγούστου 2023 έως και τον Μάρτιο του 2025 ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γεννήθηκε στη Βέροια και είχε καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών. Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας πρ. Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και Δημόσια Περιουσία.