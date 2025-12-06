Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κυριακή (7/12) τον Ατρόμητο σε ένα παιχνίδι-κλειδί, όπως το χαρακτήρισε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ζήτησε τη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου και τη συνεχή υποστήριξη στην ομάδα.

Η Ένωση έχει 7 νίκες και μία ισοπαλία στα τελευταία 8 παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, είναι στο -3 από την κορυφή στο πρωτάθλημα και θέλει στη χειρότερη για αυτή περίπτωση να παραμείνει εκεί, με τον προπονητή της να μιλάει στην Cosmote TV, όπου είπε τα εξής…

Έχετε μπροστά σας τον Ατρόμητο, έναν αντίπαλο τον οποίο τρεις διαδοχικές σεζόν η ΑΕΚ τον κέρδισε στις καθυστερήσεις στην OPAP Arena, για το πρωτάθλημα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας;

«Κατ’ αρχάς, αν μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό με το τελευταίο λεπτό, θα είναι καλύτερα…! Όμως, είπα αμέσως μετά το τέλος του αγώνα Κυπέλλου απέναντι στον ΟΦΗ, ότι για εμένα αυτό είναι ένα από τα παιχνίδια – κλειδιά της σεζόν. Σε κάθε σεζόν υπάρχουν κάποια παιχνίδια – κλειδιά, κάποια σημεία – κλειδιά. Και ακόμη κι αν κάποιοι ενδεχομένως σκέφτονται «εντάξει, ο Ατρόμητος στην έδρα μας…», όχι, όχι. Είναι όλα τα άλλα, εκτός από αυτό.

Θα είναι, για πολλούς λόγους, ένα κρίσιμο παιχνίδι κι ένα παιχνίδι – κλειδί. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτε άλλο, ούτε τι αφήσαμε πίσω μας, ούτε τι έχουμε μπροστά μας. Γι’ αυτό θα εκμεταλλευτώ για μία ακόμη φορά την ευκαιρία, να καλέσω τον κόσμο να γεμίσει το γήπεδο το βράδυ της Κυριακής. Να δώσει δυνατή υποστήριξη στην ομάδα, γιατί την χρειάζεται. Και να καταλάβουν όλοι ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι δύσκολο και για πολλούς λόγους είναι πολύ σημαντικό για εμάς.

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο προετοιμαζόμαστε εδώ, στα Σπάτα, με σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Ο τρόπος που προπονούνται τα παιδιά είναι πολύ καλός. Φυσικά, έχουμε κάποια προβλήματα, σχετικά με παίκτες που είναι τραυματίες, όπως όλοι γνωρίζουν. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε δυνατή υποστήριξη από τον κόσμο. Όλοι να καταλάβουν ότι έχουμε μπροστά μας μια δυνατή «μάχη» κι ένα δύσκολο παιχνίδι».

Σε επίπεδο τακτικής τι περιμένετε από τον Ατρόμητο;

«Από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα, με τον νέο τους προπονητή, είναι πολύ καλά οργανωμένοι πίσω από τη μπάλα. Είναι πολύ επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις, αυτό θα είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο για εμάς. Φυσικά, κάποιες φορές θέλουν να πιέσουν, ξεκινώντας από την επίθεσή τους, είναι καλοί στις στατικές φάσεις. Όμως, πιστεύω ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια καλά οργανωμένη ομάδα πίσω από τη μπάλα, έτοιμη να «κτυπήσει» στην αντεπίθεση».

Αυτό θα είναι το πέμπτο παιχνίδι της ΑΕΚ σε διάστημα 14 ημερών. Από τη μία ίσως κάποια παίκτες να έχουν κούραση, από την άλλη συνολικά η ομάδα δείχνει να έχει ρυθμό. Εσείς τι πιστεύετε;

«Αυτή δεν είναι η στιγμή να είμαστε κουρασμένοι, είναι η στιγμή να είμαστε έτοιμοι».

Στο παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ οι παίκτες σας άλλαξαν 13 πάσες πριν σκοράρει ο Ζοάο Μάριο. Αισθάνεστε την ομάδα να βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι στην κατοχή της μπάλας;

«Δεν τις μέτρησα, ειλικρινά… Για εμένα είναι λιγότερο σημαντικό, αλλά ναι έχουμε καλό passing game το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν εννοώ μόνο τον ΟΦΗ, αλλά και τα προηγούμενα ματς. Είμαστε πιο σταθεροί με τη μπάλα και πιο οργανωμένοι και αυτό μας βοηθά να είμαστε καλύτεροι όταν χάνουμε τη μπάλα. Να έχουμε περισσότερη ένταση στην πίεση για την ανάκτηση της μπάλας και να μη δεχόμαστε αντεπιθέσεις.

Στα μεγαλύτερα διαστήματα των αγώνων, το ελέγχουμε αυτό. Όχι , όμως, όλη την ώρα γιατί ακόμη σε κάποια ματς στα τελευταία λεπτά του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου επιτρέπουμε πράγματα στους αντιπάλους μας. Αλλά, σε κάθε περίπτωση, είμαστε καλύτερα σε σχέση με πριν και θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».