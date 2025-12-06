Δίχως εντάσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη μαθητική – φοιτητική πορεία για την επέτειο μνήμης της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Η πορεία πραγματοποιήθηκε υπό τη στενή επιτήρηση διμοιριών των ΜΑΤ, ενώ διμοιρίες είχαν τοποθετηθεί και πέριξ του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα.

Οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» λειτουργούν κανονικά αυτή την ώρα.

Νωρίτερα, αρκετοί φοιτητές, μαθητές, κάτοικοι και διερχόμενοι πήγαν στο σημείο όπου ο 15χρονος Αλέξανδρος άφησε την τελευταία του πνοή -στη διασταύρωση Τζαβέλλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια- προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής και να αφήσουν λουλούδια στο μνημείο που έχει στηθεί εκεί.

Η πόλη λειτουργεί σήμερα υπό συνθήκες αυξημένης επιφυλακής εξαιτίας των εκδηλώσεων μνήμης. Με σχετική εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» του Μετρό έκλεισε από τις 9:00 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» έκλεισε στις 11:00 και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας έως τις 15:00, για να ξανακλείσει στις 17:00. Τα τρένα θα περνούν κανονικά χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η Αστυνομία έχει αναπτύξει αυστηρά μέτρα για να αποτρέψει ενδεχόμενα επεισόδια, εφαρμόζοντας παράλληλα κυκλοφοριακούς περιορισμούς στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, οι οποίοι θα τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής.

Η Τροχαία ζητά από τους οδηγούς να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση ή στάθμευση στα σημεία των συγκεντρώσεων για την ομαλότερη ροή της κυκλοφορίας και την αποφυγή επιπλέον καθυστερήσεων.