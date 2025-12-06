Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν πιο γρήγορος από όλους στις κατατακτήριες δοκιμές για το γκραν πρι της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι και θα δώσει, χωρίς άγχος, τη μάχη του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Είναι το τελευταίο γκραν πρι της σεζόν και ο Φερστάπεν μπορεί να μην είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας, έχει όμως ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου και φέτος και θα παλέψει μέχρι τέλους, χωρίς πίεση, όπως είπε στις δηλώσεις του, έχοντας εξασφαλίσει την pole position.

Με χρόνο 1:22.207 ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull ήταν πιο γρήγορος από όλους στις κατατακτήριες δοκιμές και θα αρχίσει τον αγώνα από την 1η θέση, με τον Νόρις, ο οποίος είναι ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία, να εκκινεί από τη 2η και τον Πιάστρι να είναι στην 3η.

Από εκεί και πέρα, ο Ράσελ θα ξεκινήσει από την 4η θέση, ο Λεκλέρ από την 5η, ο Αλόνσο από την 6η, ο Μπορτολέτο από την 7η, ο Οκόν από την 8η, ο Χατζάρ από την 9η και ο Τσουνόντα από τη 10η.