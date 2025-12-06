Ο Ιταλός υπουργός άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, σε ανάρτησή του στο «Χ» αναφέρθηκε στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Ευρώπης και στην συνολική στρατηγική της κυβέρνησής του.

«Η πορεία της αμερικανικής πολιτικής ήταν σαφής ήδη πριν από την ανάληψη της εξουσίας από τον Τραμπ. Αυτό που έκανε ο ίδιος, είναι να επιταχύνει μια διαδρομή δίχως επιστροφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έναν όλο και σκληρότερο ανταγωνισμό με την Κίνα και κάθε πράξη, κάθε απόφασή τους πρέπει να ερμηνεύεται στα πλαίσια αυτού του σκηνικού.

Ο Τραμπ κατέστησε σαφές, απλώς, ότι στον ανταγωνισμό αυτό η ΕΕ του χρειάζεται λίγο ή και καθόλου», έγραψε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου άμυνας.

«Κάθε πράξη, κάθε απόφαση θα συνδέεται με έναν και μόνον στόχο: την ενίσχυση των Ηνωμένων Πολιτειών στον ανταγωνισμό με την Κίνα», πρόσθεσε ο Κροζέτο.