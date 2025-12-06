Η εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια έκανε έξαλλο τον Εργκίν Αταμάν, όπως κατάλαβαν και οι παίκτες στην προπόνηση του Σαββάτου (6/12) που ήταν πιο έντονη από ό,τι θα περίμεναν.

Ο προπονητής των «πράσινων» προειδοποιούσε στις δηλώσεις του τις προηγούμενες μέρες ότι το παιχνίδι ήταν πολύ επικίνδυνο, τόσο επειδή οι Ισπανοί είναι καλή ομάδα όσο και επειδή είχε προηγηθεί η διακοπή της Euroleague και θα έπρεπε να ξαναβρούν ρυθμό.

Οι παίκτες του, όμως, μάλλον δεν τον… πίστεψαν, με συνέπεια να κάνουν κακή εμφάνιση και να ηττηθούν, για να μπει έτσι τέλος και στο σερί τεσσάρων νικών. Και αφού η ομάδα του δεν έπαιξε όπως θα έπρεπε, ο Αταμάν φρόντισε να δείξει τη δυσαρέσκειά του.

Το Σάββατο (6/12), μία μέρα μετά το παιχνίδι, ο προπονητής του Παναθηναϊκού επί δύο ώρες έδειχνε βίντεο στους παίκτες του με τα λάθη που έκαναν κόντρα στη Βαλένθια και στη συνέχεια ακολούθησε δίωρη προπόνηση και μάλιστα υψηλής έντασης.

Μια προπόνηση από την οποία απουσίαζε ο Κέντρικ Ναν λόγω στομαχικών διαταραχών, όπως και οι Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς που έκαναν ξανά ατομικά προγράμματα.