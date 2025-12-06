Οι αλλαγές συνεχίζονται στον Παναθηναϊκό, με τον Γιώργο Τζαβέλλα να αποχωρεί και τον Κάρλος Ζέκα να είναι ο αντικαταστάτης του στη θέση του διευθυντή του αγωνιστικού τμήματος.

Οι «πράσινοι» άλλαξαν προπονητή, άλλαξαν τεχνικό διευθυντή και συνεχίζουν με αλλαγή και στη θέση του διευθυντή του αγωνιστικού τμήματος. Ο Τζαβέλλας, όπως έγινε γνωστό, θα αποχωρήσει και ο αντικαταστάτης του τελικά δεν θα είναι ο Σωτήρης Κυργιάκος, όπως είχε κυκλοφορήσει αρχικά, αλλά ο Ζέκα.

Ο Πορτογάλος, πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, τον Οκτώβριο μπήκε στο τμήμα σκάουτινγκ ως υπεύθυνος για Πορτογαλία και Νότια Αμερική και τώρα αποφασίστηκε να αναλάβει τον ρόλο του γενικού αρχηγού, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δίνει την έγκρισή του μετά τη συζήτηση που είχε μαζί του.

Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει πως θα σταματήσει να ασχολείται με το σκάουτινγκ, καθώς θα συνεχίσει να έχει αυτά τα καθήκοντα και παράλληλα θα είναι και ο γενικός αρχηγός στο ποδοσφαιρικό τμήμα.