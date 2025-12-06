Την πρόκριση και για τον τελικό των 1.500μ. ελεύθερο, μετά την 7η θέση στα 800μ., εξασφάλισε η Άρτεμις Βασιλάκη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ ο Απόστολος Σίσκος και η Γεωργία Δαμασιώτη προκρίθηκαν στους ημιτελικούς των 200μ. πεταλούδα.

Η 19χρονη Βασιλάκη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πέρασε σχετικά εύκολα στον αυριανό (7/12, 21:14) τελικό των 1.500μ. ελεύθερο, καθώς κατέλαβε την πέμπτη θέση των προκριματικών με 16:04.47, όχι μακριά από το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (16:01.96). Κορυφαία των προκριματικών, με απόσταση σχεδόν επτά δευτερολέπτων από τη δεύτερη, ήταν η Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα, που πέτυχε επίδοση 15:48.82.

Διαδικαστικού χαρακτήρα ήταν ο προκριματικός στα 200μ. πεταλούδα γυναικών, όπου αγωνίστηκαν 16 αθλήτριες και όλες προκρίθηκαν στους βραδινούς (20:41) ημιτελικούς. Η Γεωργία Δαμασιώτη κολύμπησε χαλαρά και με 2:11.39 κατετάγη 9η, αλλά ο χρόνος αυτός δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στις δυνατότητές της (έχει 2:05.90 από πέρυσι).

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, ο Απόστολος Σίσκος ενεπλάκη σε μία σπάνια (για τέτοιο αγώνισμα) “ισοβαθμία”, καθώς έκανε χρόνο 1:55.61, όσο και ο Ελβετός Ιλαν Γκάγκνεμπιν. Οι δύο κολυμβητές βρέθηκαν μαζί στη 17η θέση, η οποία ήταν η τελευταία προνομιούχα (αφού στις πρώτες τρεις θέσεις ήταν ισάριθμοι Πολωνοί, εκ των οποίων μόνο οι δύο προκρίνονται). Καθώς τα 200μ. πεταλούδα είναι εξαιρετικά απαιτητικό και επίπονο αγώνισμα για να γίνει έξτρα αγώνας μπαράζ, οι διοργανωτές αναμένεται να δώσουν και στους δύο αθλητές το εισιτήριο για τους βραδινούς (20:51) ημιτελικούς, που θα διεξαχθούν με 17 συμμετέχοντες.

Μετά από δύο συμμετοχές σε ημιτελικούς και συνολικά τέσσερα πανελλήνια ρεκόρ σε 100μ. και 200μ. μικτή ατομική, η Νικόλ Παυλοπούλου ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Λούμπλιν με τα 50μ. πρόσθιο, όπου σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 30.87 και κατετάγη 27η.