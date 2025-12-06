Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η φρικτή επίθεση από σκυλιά ράτσας πίτμπουλ που στοίχισε τη ζωή σε έναν 50χρονο παππού και στη μόλις τριών μηνών εγγονή του, μέσα στο σπίτι τους στην πόλη Ταλαχόμα του Τενεσί.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, οι αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία μετά από κλήση για επίθεση ζώου. Μπαίνοντας στην αυλή, εντόπισαν το βρέφος να δέχεται επίθεση από ένα από τα σκυλιά, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν αρκετά ζώα για να πλησιάσουν τα θύματα. Παρά την άμεση επέμβαση, τόσο ο 50χρονος James Alexander Smith όσο και η εγγονή του είχαν ήδη υποκύψει στα τραύματά τους.

Στο σπίτι ζούσαν συνολικά επτά πίτμπουλ, τα οποία ανήκαν στην οικογένεια. Γείτονες κατέθεσαν ότι τα σκυλιά είχαν επιτεθεί επανειλημμένα σε κατοικίδια της περιοχής και είχαν δείξει έντονη επιθετικότητα, αν και – όπως είπαν – δεν είχαν καταγραφεί παλαιότερα επιθέσεις σε ανθρώπους.

Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν τώρα αν η θανατηφόρα επίθεση σημειώθηκε ενώ τα δύο θύματα ήταν ζωντανά ή μετά τον θάνατό τους, καθώς και αν υπήρχαν προηγούμενες αναφορές στην υπηρεσία ελέγχου ζώων για τα συγκεκριμένα σκυλιά.

Το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο τη νομοθεσία στις ΗΠΑ για επικίνδυνες φυλές σκύλων. Ορισμένες Πολιτείες και δήμοι εφαρμόζουν «breed-specific legislation» (BSL), που περιορίζει ή απαγορεύει την κατοχή φυλών όπως πίτμπουλ, ρότβαιλερ και άλλων που θεωρούνται επιθετικές. Οι κανονισμοί αυτοί συχνά απαιτούν ειδική σήμανση, περιορισμό του αριθμού ζώων ή ακόμα και απαγόρευση πλήρους κατοχής, με στόχο την προστασία της κοινότητας και τη μείωση επικίνδυνων περιστατικών.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, ενώ η τραγωδία έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση για την ασφάλεια, την επάρκεια των μέτρων και τον ρόλο των αρχών στην πρόληψη τέτοιων επιθέσεων.