Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελατί δήλωσε σήμερα ότι η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης θα πρέπει ν’ αναπτυχθεί κατά μήκος της «κίτρινης γραμμής» της ουδέτερης ζώνης στη Γάζα, προκειμένου να επιβεβαιώσει την κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η διεθνής δύναμη θα πρέπει να «χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την αποστρατικοποίηση της Γάζας, την προστασία των αμάχων, τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, την ασφάλεια των συνόρων της Γάζας, αλλά και την υποστήριξη της νέας και εκπαιδευόμενης παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης, σύμφωνα με το προσχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που έχει προταθεί από την Ουάσινγκτον.