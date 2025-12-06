Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ελευσίνας για ύπαρξη ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή της Ελευσίνας, μπροστά από ιδιωτική εταιρεία βιομηχανικής εγκατάστασης.

Η ρύπανση, συνολικής έκτασης περίπου δέκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (10.000 m2) προκλήθηκε από πετρελαιοειδή, σε διάσπαρτες κηλίδες, εντός πλωτών φραγμάτων, τα οποία είχαν ποντιστεί προληπτικά από την ανωτέρω εταιρεία.

Με μέριμνα της εταιρείας, ξεκίνησαν εργασίες καταπολέμησης της ρύπανσης, με την τοποθέτηση απορροφητικών υλικών και τη χρήση συσκευών αναρρόφησης πετρελαίου. Επιπλέον, από τη Λιμενική Αρχή έγινε ρίψη απορροφητικών υλικών καθώς και ενέργειες μηχανικών αναδεύσεων από ένα Περιπολικό πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (ΠΠΛΣ) και από ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (ΠΛΣ).

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 47χρονος ημεδαπός, υπεύθυνος ιδιωτικής εταιρείας βιομηχανικής εγκατάστασης.