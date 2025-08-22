Θρήνος επικρατεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τον τόπο καταγωγής του Απόστολου Βεσυρόπουλου, όπου αύριο Σάββατο 23/8, συγγενείς και φίλοι θα του πουν το τελευταίο αντίο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Στη Νέα Δημοκρατία επικρατεί θλίψη για τον 59χρονο γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος πέθανε την Πέμπτη 21 Αυγούστου έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη ενώ έκανε διακοπές με την οικογένειά του στη Χαλκιδική.

Στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου το «παρών» αναμένεται να δώσουν πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:00 το πρωί.

Πάλευαν να τον επαναφέρουν για μία ώρα

Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Ημαθίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, όταν υπέστη την ανακοπή που του κόστισε τελικώς τη ζωή, βρισκόταν στην ακτή Καλογριάς στη Χαλκιδική μαζί με την οικογένειά του.

Στις 12:42 όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ. Η κλήση άμεσα διαβιβάστηκε σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρά το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσυκλέτα αφίχθησαν στις 13:03, 21 λεπτά μετά την κλήση.

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Στις 13:48, μια ώρα δηλαδή αφού οι προσπάθειες γιατρού και διασωστών είχαν αποβεί άκαρπες, ξεκίνησε η διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο το ασθενοφόρο αφίχθη 31 λεπτά αργότερα στις 14:19 όπου και διαπιστώθηκε και ο θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

«Ο άνθρωπος που βοήθησε με την εισήγησή του να μπουν 2.000 περίπου απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες»

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν αυτός που συνέβαλε ώστε να αυξηθούν οι απινιδωτές στην Ελλάδα και σε διάφορα σημεία, σχολεία και κοινότητες, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Kids Save Lives

«Τον Αύγουστο του 2021 επισκεφτήκαμε στη Βέροια τον τότε Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο, παρακαλώντας τον να μειώσει τον Φ.Π.Α. Απινιδωτών για να γίνουν περισσότερο ΠΡΟΣΙΤΟΙ στην Ελληνική Κοινωνία.

Ο κ. Βεσυρόπουλος ενθουσιαστηκε με την ιδέα και εισηγήθηκε θετικά στον τέως Υπ. Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα , με αποτέλεσμα τη θεσμοθέτηση μείωσης του ΦΠΑ Απινιδωτών στο 6%, κάτι που εκτίναξε τις παραγγελίες,ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΣ τον αριθμό τους!

4 χρόνια μετά, η ζωή ΑΔΙΚΕΙ αυτόν τον άνθρωπο.

Στα 59 του χρόνια κι ενώ βρισκόταν στη Σιθωνία Χαλκιδικής με την οικογένεια του, κατέρρευσε βγαίνοντας από τη θάλασσα.

Παρά την άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ από Διασώστη του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας,

παρά την ενεργοποίηση του iSAVElives app και την ανταπόκριση της Αντιδημάρχου Σιθωνίας και εθελόντριας εκπαιδεύτριας KSL κ. Όλγας Πατσουρακου,

παρά την ανταπόκριση ενός ασθενοφόρου και μιας μηχανής ΕΚΑΒ και της Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής που παρείχαν,

και παρά τις 7 απινιδώσεις που ακολούθησαν,

ο χρόνος πέρασε,

ο καλός μας κύριος Απόστολος δεν επανήλθε ποτέ στη ζωή.

Ο άνθρωπος που βόηθησε με την εισήγησή του να μπουν 2.000 περίπου Απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες, έπρεπε να περιμένει το ασθενοφόρο να φέρει Απινιδωτή, κάτι που στην επαρχία σημαίνει καθυστέρηση και μειωμένες πιθανότητες επιβίωσης, εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων.

Προτείνουμε, στη μνήμη του, η Ελληνική Κυβέρνηση να αποφασίσει να μπουν ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ σε κάθε ξενοδοχείο, beach bar, παραλία, πλατεία, σχολείο, γήπεδο, σύλλογο, σταθμό, ΜΜΜ, Υπηρεσία και δημόσιο χώρο -που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πολιτών-, ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!!

Αλλιώς τίποτα δεν θα αλλάξει και θα παραμείνουμε οι τελευταίοι της Ευρώπης.

Είναι θέμα Δημόσιας Υγείας: Με Νόμο του Κράτους η εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ στα σχολεία, με Νόμο του Κράτους & οι Απινιδωτές σε κάθε χώρο, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας πολιτών και των δεκάδων εκατομμυρίων τουριστών.

Να δώσει δύναμη ο Θεός στην σύζυγο και τα παιδιά του, αλλά και σε όσους σήμερα έκαναν την ΥΠΕΡΒΑΣΗ τους στην επιχείρηση διάσωσης», αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανάρτηση.

Συγκλονισμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα», επεσήμανε σε ανάρτησή του στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας. Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο. Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους» επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

Κωστής Χατζηδάκης: «Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφέρει: «Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ Υπουργός Οικονομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει».

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Άνθρωπος ζεστός, ευγενής και γενναιόδωρος»

Άνθρωπο ζεστό, ευγενή και γενναιόδωρο χαρακτήρισε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον φίλο και συνάδελφο Απόστολο Βεσυρόπουλο. Υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και συνέπεια τον δημόσιο βίο, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Πέρα από την πολιτική του διαδρομή, ο Απόστολος υπήρξε άνθρωπος ζεστός, ευγενής και γενναιόδωρος. Η πρόωρη και αιφνίδια απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό σε όλους όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες».

Νίκη Κεραμέως: «Δεν μπορώ να το πιστέψω»

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως ανέφερε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο Αποστόλης μας δεν είναι πια μαζί μας… Αγαπημένος φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος, με έντονη δράση και πολυεπίπεδη προσφορά στους συμπατριώτες του και τη Νέα Δημοκρατία, έφυγε ξαφνικά γεμίζοντας θλίψη όλους μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Συγκλονισμένος από τον ξαφνικό θάνατο του καλού φίλου»

Σε ανάρτησή του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκος: «Συγκλονισμένος από τον ξαφνικό θάνατο του καλού φίλου και εξαιρετικού συναδέλφου Απόστολου Βεσυρόπουλου – ενός πολιτικού αφοσιωμένου στο καθήκον, που υπηρέτησε με βαθιά αγάπη και ήθος την πατρίδα μας, την Ημαθία και την παράταξή μας. Εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του».

Νίκος Δένδιας: «Προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας»

Ο Νίκος Δένδιας για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, αναφέρει σε ανάρτησή του: «Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του».

Άδωνις Γεωργιάδης: «Μεγάλη η απώλεια για την παράταξη»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης: «Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος από την ξαφνική απώλεια του πραγματικά εξαιρετικού φίλου και συνάδελφου Αποστόλη Βεζυρόπουλου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Η απώλεια για την παράταξή μας είναι μεγάλη». Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος από την ξαφνική απώλεια του πραγματικά εξαιρετικού φίλου και συνάδελφου Αποστόλη Βεζυρόπουλου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Η απώλεια για την παράταξή μας είναι μεγάλη. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 21, 2025 Βασίλης Κικίλιας: «Πάντα ευγενής και χαμογελαστός» Ο υπουργός Ναυτιλίας στην ανάρτησή του αναφέρει: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον φίλο γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ και βουλευτή Ημαθίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν πάντα ευγενή και χαμογελαστό συνάδελφο. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του».

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον φίλο γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ και βουλευτή Ημαθίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν πάντα ευγενή και χαμογελαστό συνάδελφο. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του.#ΝΔ — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 21, 2025

Παύλος Μαρινάκης: «Καλό ταξίδι αγαπημένε μου φίλε»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο μήνυμά του: «Σήμερα χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, μα πάνω από όλα έναν καλό και αυθεντικό άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για την πρόοδο του τόπου του. Καλό ταξίδι Απόστολε. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».

Σοφία Ζαχαράκη: «Δραστήριος και πανταχού παρών»

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σημείωσε από την πλευρά της: «Απόστολε μας! Καλέ μας, ευγενικέ, υποστηρικτικέ στους νεότερους και με σεβασμό στους μεγαλύτερους. Δραστήριε και πανταχού παρών με μόνιμο και ειλικρινές ενδιαφέρον για την περιοχή σου και όλη την Ελλάδα. Πάντα στη Βουλή, πρώτος να μας εμψύχωσεις ακόμα και σε ομιλίες μας που είχαμε αγωνία, πρώτος να οργανώσεις την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και να κάνεις τις θετικές παρεμβάσεις για την κοινωνία. Θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη.Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, φίλους και γνωστούς».

Όλγα Κεφαλογιάννη: «Άνθρωπος με ήθος, καλοσύνη και ειλικρίνεια»

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο μήνυμά της αναφέρει: «Η ξαφνική απώλεια του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου Απόστολου Βεσυρόπουλου με έχει συγκλονίσει. Ο Απόστολος υπήρξε για όλους μας ένας άνθρωπος με ήθος, καλοσύνη και ειλικρίνεια, που στάθηκε πάντα δίπλα στους φίλους και τους συνεργάτες του. Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή μέσα από την αγάπη και τον σεβασμό που ενέπνεε. Θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Άκης Σκέρτσος: «Στην περίπτωσή του δεν ισχύει το ουδείς αναντικατάστατος»

Σε ανάρτησή του για το χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δηλώνει: «Η δύναμη ενός λαού πηγάζει από την ακεραιότητα των ανθρώπων του. Ο Απόστολος ήταν ένας αυθεντικά καλός, γενναιόδωρος και αγνός άνθρωπος. Στην περίπτωσή του δεν ισχύει το ”ουδείς αναντικατάστατος”. Θα λείψει σε όλους μας και σίγουρα θα λείψει από τον τόπο του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του από το βάθος της καρδιάς μου», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

Κώστας Γκιουλέκας: «Άφησε ισχυρό αποτύπωμα»

«Η ανάμνηση του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στο νου και τις καρδιές μας» τόνισε, για την απώλεια του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας.

«Με οδύνη αποχαιρετούμε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον συνάδελφο, τον άνθρωπο, τον πολύ καλό φίλο που «έφυγε» απροσδόκητα σε ηλικία 59 ετών» ανέφερε ο κ. Γκιουλέκας και πρόσθεσε:

«Υπηρέτησε με συνέπεια την δημόσια ζωή ως βουλευτής Ημαθίας, πρώην υφυπουργός Οικονομικών και, μέχρι σήμερα, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου του, γιατί ξεχώριζε για το ήθος του, την εργατικότητα και τον σεβασμό στους συμπολίτες του. Η συνεργασία μαζί του υπήρξε για όλους μας τιμή και σχολείο ευθύνης. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους συνεργάτες του, τους συμπολίτες του στην Ημαθία».

Νικήτας Κακλαμάνης: «Δεν αποχαιρετούμε μόνο έναν άξιο πολιτικό, αλλά έναν καλό φίλο»

Τα συλλυπητήριά του για τον ξαφνικό θάνατο του βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με την ακόλουθη δήλωση: «Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, έναν σπουδαίο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο. Ο αδόκητος θάνατός του μας γεμίζει με βαθιά οδύνη και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διέθετε σπάνια ακαδημαϊκή κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η πολύπλευρη προσφορά του στην πολιτική και στην οικονομική διακυβέρνηση της χώρας, μέσα από τη συμμετοχή του σε σημαντικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και την άσκηση αρμοδιοτήτων ως υφυπουργός Οικονομικών, υπήρξε καθοριστική για τον τόπο μας. Η προσήλωση, η ακεραιότητα και η αγάπη του για την Ημαθία αφήνουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στο δημόσιο βίο της περιοχής και της χώρας.

Δεν αποχαιρετούμε μόνο έναν άξιο πολιτικό, αλλά έναν καλό φίλο, έναν οικογενειάρχη γεμάτο αγάπη, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Κώστας Καραμανλής: «Αποχαιρετώ έναν σεμνό άνθρωπο»

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Με βαθιά συγκίνηση για την αιφνίδια απώλειά του αποχαιρετώ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν σεμνό άνθρωπο, έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό. Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους συμπολίτες του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

Αντώνης Σαμαράς: «Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς που βίωσε και εκείνος μια τεράστια απώλεια την προηγούμενη εβδομάδα, συλληπήθηκε την οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεζυροπουλου θλίβει όλους μας. Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων. Συλλυπητήρια στους οικείους του».

Ντόρα Μπακογιάννη: «Πάντα ευγενικός, γλυκός, υποστηρικτικός»

Η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, ανέφερε σε ανάρτησή της: «Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε».

Νέα Δημοκρατία: Καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός με υψηλή αίσθηση

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία αναφέρει: «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά συγκλονισμένη και με ανείπωτη θλίψη τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, που τόσο ξαφνικά έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την Πατρίδα και την Παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια. Και φυσικά ήταν πάντα παρών για τον τόπο του, την Ημαθία και τους συμπολίτες του που τόσο πολύ τον αγάπησαν.

Όσο τον αγάπησαν και τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, που θα τον θυμούνται πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της Παράταξης. Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».